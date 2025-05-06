Tesla馬斯克被問「支持特朗普後悔嗎？」 秒答「Yes」後急急改口
撰文：中天新聞網
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美國億萬富豪、Tesla特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），近日接受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）媳婦、霍士新聞（Fox News）主播拉拉特朗普（Lara Trump）專訪。
被問及是否後悔支持特朗普或參與政府工作時，他竟脫口而出「是的」。
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根據霍士新聞曝光的訪談畫面顯示，拉拉特朗普問馬斯克：
你是否對自己在政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）的參與，或對特朗普（Donald Trump）的支持感到後悔？
馬斯克沒等到提問結束，就立即回答：
是的！
但他隨即補充澄清，「不，我沒有後悔」，並對在場的工作人員開玩笑說：
剪掉這段。
馬斯克說，若特朗普沒有獲勝，美國恐被民主黨把持，且淪為「一黨制國家」：
有些人可能有些懷疑。他們可能會想，「好吧，民主黨不會有甚麼顛覆民主、建立永久的一黨制、深藍社會主義國家的計劃吧」。但我向你保證，你研究得越多，你就會越發現它是真的。
至於被問及他大砍政府支出，引發反彈，馬斯克說，「至少我沒有被槍擊，你知道的。往好的方面想」。他表示：
確實有人襲擊特斯拉商店，燒毀特斯拉汽車。我真的沒想到暴力程度會這麼高。
馬斯克說，人們的憤怒顯示， DOGE的工作是「有效的」。
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