德國聯邦議院開會投票 默茨未夠票數就任總理 德媒：歷史上首次
撰文：洪怡霖
出版：更新：
德國聯邦議院周二（6日）召開會議，正式投票任命新總理，隨後確認政府成員。由基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）與基督教社會聯盟（CSU）、社會民主黨（SPD）合組的聯盟黨（CDU/CSU/SPD）總理候選人默茨（Friedrich Merz）在德國聯邦議院未夠票數當選。當地多個傳媒指，國會不會在周二進行第二輪投票。
聯邦議院上午9時（香港時間下午3時）召開會議，就任命新總理進行投票，默茨在投票中未能獲得議會多數席位。他在無記名投票中獲得310票贊成，但候選人需要316票贊成才能當選總理。議會共有630名成員。
由默茨領導的聯盟黨在聯邦議院擁有328票，但他只獲得310票，比預期少18票，而且至關重要的是，距離確認他擔任下一任總理所需的多數票少6票。德媒指，這種情況在德國歷史上從未發生。
路透社報道，德國聯邦議院目前有14天的時間以絕對多數選舉默茨或其他總理候選人。
聯盟黨周一與社會民主黨在柏林簽署聯合執政協議。默茨在簽署協議時承諾，3個黨派將「積極開展工作」，帶領聯合政府走向成功。
3個政黨共同發表長達144頁的執政協議，提出致力於社會市場經濟、降低能源成本、致力於遵守《巴黎氣候協定》、賦予情報部門和警察部門更大權力等內容，並表示新政府將加強德國的國防能力，以維護自由與和平。
報道指，新內閣將由Johann Wadephu接替貝爾伯克（Annalena Baerbock）出任外交部長，皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）則繼續擔任國防部長，社民黨聯合主席克林貝爾（Lars Klingbeil）將兼任副總理和財政部長。
德國情報機構將AfD列「極端分子」 批觀念不符合自由民主秩序關稅戰｜德國財長：歐美貿易協議可望90天內達成關稅戰｜德國航運巨頭：30%從中國運美貨物遭客戶取消特朗普關稅戰｜德媒：德國政府預測2025年經濟陷入停滯德國夫婦推BB車泰國過馬路遭撞飛 60歲司機被捕｜有片