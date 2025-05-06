德國聯盟黨與社民黨簽署聯合執政協議　默茨料6日就任總理

德國由基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）與基督教社會聯盟（CSU）合組的聯盟黨（CDU/CSU），5月5日與社會民主黨（SPD）在柏林簽署聯合執政協議，聯盟黨總理候選人默茨（Friedrich Merz）料於6日的德國聯邦議院正式當選，並領導新政府上任。 默茨在簽署協議時承諾，3個黨派將「積極開展工作」，帶領聯合政府走向成功。



圖為2025年5月5日，德國基督教民主聯盟（CDU）、基督教社會聯盟（CSU）社會民主黨（SPD）在柏林簽署聯合執政協議，領導基民盟的默茨（Friedrich Merz）料翌日正式當選總理。（Reuters）

3個政黨並共同發表長達144頁的執政協議，提出致力於社會市場經濟、降低能源成本、致力於遵守《巴黎氣候協定》、賦予情報部門和警察部門更大權力等內容，並表示新政府將加強德國的國防能力，以維護自由與和平。

據指出，新內閣將由Johann Wadephu接替貝爾伯克（Annalena Baerbock）出任外交部長，皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）則繼續擔任國防部長。社民黨聯合主席克林貝爾（Lars Klingbeil）將兼任副總理和財政部長。