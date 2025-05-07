英國與印度達成脫歐後最大貿易協議　未來10年豁免達85%商品關稅

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與印度總理莫迪（Narendra Modi）5月7日宣布達成一項自由貿易協議（FTA），計劃互相減免商品關稅以應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月宣布的「對等關稅」；而英國預料在未來10年內，將對高達85%的印度出口商品全額豁免關稅。這是英國2020年脫離歐盟後，與其他國家簽署的最大規模雙邊貿易協議。



這項貿易協議的草案自2022年1月開始制定，雙方歷經14輪談判耗時逾3年才達成。英國政府預料協議將為英國每年帶來255億英鎊（約2,639億港元）的貿易出口金額。

英國政府指出，依據此項協議，印度將對90%種類的英國商品降低關稅，包括汽車、醫療器材、美妝用品、威士忌、部分航太產業商品、先進機械、高階光學產品、鮭魚和羊肉等。其中，英國汽車出口印度面臨的關稅稅率將由現行超過100%大幅調降至10%，雖然仍有配額限制。

此外，印度同意為英國商品加速清關、簡化清關流程並提高透明度，另承諾將發展電子合約和各項電子交易機制。

印度地標・印度經濟・印度旅遊・印度人口・印度景點：圖為2022年11月12日，大批遊客聚集在新德里的印度門（India Gate）。（Getty）

值得一提的是，英方指已建立機制以確保一旦印度未來向其他國家提出更優惠的貿易條件時，英方將有權要求重啟協商。

施紀賢看好這項協議，形容「英國脫歐以來達成的最大貿易協議」，並指自己應莫迪邀請，將儘快訪問印度以最終確認協議。莫迪則形容協議「具有歷史性意義」。

印度是英國的第12大貿易夥伴，彭博社指雙方去年的雙邊貿易額達到430億英鎊，儘管兩國領導人均看好這份協議，但報道分析指特朗普關稅影響嚴重，從長遠看，僅會為英國經濟帶來約0.1%的增幅。