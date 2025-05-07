哥倫比亞計劃加入中國「一帶一路」　分析指將加強北京對美競爭力

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）5月6日表示，他將在未來幾天會晤中國國家主席習近平時，簽署加入「一帶一路」協議的意向書。有分析指，此舉勢將加劇哥倫比亞與美國之間原已緊張的關係，並將為北京在與美國爭奪影響力方面帶來重大推動。



法新社報道，哥倫比亞一直是美國在拉丁美洲最親密、最堅定的貿易與安全夥伴之一。美國是哥倫比亞最大的交易夥伴，但近期從中國進口的商品量已超過美國。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的第二任期開啟後，美國與哥倫比亞之間的關係陷入冰點。佩特羅和特朗普多次在社交媒體上公開爭執，圍繞驅逐移民問題互相威脅加徵關稅。

佩特羅訪華的具體日期尚未正式公布，作為該國首位左翼總統，他的任期將於明年結束。他亦指出，這份意向書不具有法律約束力，「下屆政府將決定這項意向是否成為現實。」

中哥兩國明年將迎來建交45周年，以及中國與拉美及加勒比國家共同體（CELAC）建立夥伴關係10周年。(Getty)

佩特羅今年1月26日拒絕讓兩架載有數百名被遣返哥倫比亞人的美軍飛機入境。特朗普隨即對哥倫比亞產品加徵25%的關稅，哥倫比亞也作出反制，但隨後讓步並派出本國飛機接回移民。

佩特羅多次談及哥倫比亞需要將貿易方向轉向中國，報導分析，哥倫比亞加入一帶一路，無疑將成為北京在與美國爭奪影響力的鬥爭中的一個重大進展。

中哥兩國明年將迎來建交45周年，以及中國與拉美及加勒比國家共同體（CELAC）建立夥伴關係10周年。