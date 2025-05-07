黃仁勳：中國AI晶片市場或在兩三年內達到500億美元

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳說，中國人工智能（AI）晶片市場可能將在未來兩到三年內達到500億美元（約3877億港元），錯失這一市場將是「巨大的損失」。



黃仁勳星期二（5月6日）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，作為一家美國公司，向中國銷售產品將能為美國帶來收入、稅收，並在美國創造大量就業機會。

但黃仁勳也說：「我們必須保持靈活應變，無論政府制定什麼政策，只要是符合國家利益的，我們都會支持。」

2025年4月17日，國務院副總理何立峰（右）在北京人民大會堂會見美國英偉達（Nvidia，又譯輝達）公司總裁兼行政總裁黃仁勛（Jensen Huang）。（網絡圖片）

英偉達是全球領先的圖形處理器（GPU）供應商，GPU推動了AI熱潮，並使英偉達市值一度接近3萬億美元（約23.26萬億港元）。

但隨着美國政府持續加碼出口限制措施，英偉達無法再向中國市場出售特供版AI晶片H20，除非獲得許可，使英偉達記入55億美元的潛在損失。中美之間的高科技博弈，使英偉達陷入左右為難的困境。

黃仁勳說：「最好的做法是讓美國人發揮所長，讓我們去爭取、去贏下這場比賽。」全球都渴望AI，「讓我們把美國的AI推到世界面前」。

這張於2025年1月29日拍攝的插圖中，可以看到英偉達（Nvidia）標誌以及美國和中國國旗。（Reuters）

英偉達將於5月28日公布財報，分析師預計該公司營收將按年增長65%，達到431億美元。雖然英偉達的增長速度仍遠超其他科技巨頭，但增速正在放緩，該公司去年同期的營收增幅曾一度超過260%。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

