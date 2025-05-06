OpenAI放棄轉型盈利企業　Elon Musk維持訴訟

美國OpenAI周一（5月5日）宣布，放棄轉型為牟利企業，公司將繼續由集團之下的非牟利組織監督和控制。OpenAI聯合創始人馬斯克（Elon Musk）此前控告公司違背初衷轉向盈利，他的律師周一表示，計劃維持繼續對OpenAI的訴訟。



OpenAI在其網站上發布一篇聲明，表示將把現有的營利子公司轉型為公益公司，集團的非牟利組織仍將控制它，並成為其大股東。

2025年2月19日，中國重慶，智慧型手機的白色屏幕上顯示OpenAI標誌。（Reuters）

公司行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在給員工的一封公開信中表示，OpenAI目前無法提供「世界所需的那麼多人工智能（AI）資源」，必須對系統設置使用限制，使其緩慢運作。

雖然OpenAI已放棄轉型盈利公司，但馬斯克的律師Marc Toberoff表示，他將維持訴訟。一場陪審團審判已定於2026年3月舉行。

馬斯克曾提出收購OpenAI。（Reuters）

但據彭博引述知情人士報導，已投資OpenAI137.5億美元的微軟，仍是該公司目前重組過程中最主要尚未表態的投資方。知情人士表示，微軟希望確保OpenAI的組織調整能充分保障其投資利益，因此仍在與對方就細節進行談判。