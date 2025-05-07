美國6州州長撇開白宮約晤加拿大省長商談關稅問題

美國東北部六個州份的州長5月5日邀請加拿大六個省份的省長在波士頓舉行雙邊會議，據報將討論美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅影響與維繫雙邊貿易合作。



綜合外媒報道，馬薩諸塞州、緬因州、紐約州、康涅狄格州、羅得島州、佛蒙特州等6州邀請加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）、紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador，舊稱紐芬蘭省）、新斯科舍省（Nova Scotia）、安大略省、愛德華王子島省（Prince Edward Island）以及魁北克省參與「州省峰會」。

這六個美國州份位於美國東北部，鄰近受邀與會的加拿大六省份，雙方經濟聯繫緊密，貿易往來頻繁；除佛蒙特州長來自執政共和黨外，其他五個州份的州長均是民主黨籍。

2025年5月6日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮會見卡尼。（Reuters）

此外，包括今次呼籲召開「州省峰會」的緬因州、紐約州、康涅狄格州、羅得島州、佛蒙特州，也在上月23日連同另外七個州份起訴特朗普政府，控特朗普透過宣布國家緊急狀態強推關稅非法，還令美國人賦稅上漲。

實行聯邦制的美國，多個州份近期因關稅導致經濟受損而不滿聯邦政府，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）日前還在《日經亞洲》訪問中批評華府，並期待就加州對華貿易，與北京展開接觸。