印度軍方：打擊巴基斯坦「恐怖分子營地」等9目標　俄方籲克制

印度軍方5月7日稱，印度對巴基斯坦進行的軍事攻擊，針對的主要是作為招募中心、發射陣地和灌輸中心的 「恐怖分子營地」，這些營地內據稱藏有武器和訓練設施。俄羅斯外交部同日表示，對印巴兩國間不斷加深的軍事對抗深感擔憂，並呼籲兩國保持克制。



印度軍方發言人在發布會上確認，印度武裝部隊的「朱砂行動」從7日凌晨1時05分開始，持續到1時30分，打擊了巴基斯坦及巴控克什米爾地區的9處目標，這些目標是根據情報確認其在實施恐怖活動中所起的作用而選定的。軍事行動是作為對4月22日發生在印控克什米爾發生的26死恐怖襲擊的回應。

印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）表示：「對巴基斯坦恐怖分子組織的情報和監控顯示，針對印度的進一步襲擊即將發生，因此有必要採取先發製人的預防性打擊。」

圖為2025年5月7日，印度對巴基斯坦發動攻擊後，巴控克什米爾（Kashmir）地區城市Muzaffarabad停電。（Getty Images）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則稱，對印度發起攻擊感可惜，指兩國已經戰鬥多年，甚至幾個世紀，「我只希望這件事盡快結束。」