默茨德國大選驚險過關　英媒分析：有議員不滿無法獲得政府職位

德國新任總理默茨（Friedrich Merz）在日前於聯邦議院舉行的總理選舉投票中驚險過關，德媒就指今次是德國自二戰以後，首次出現總理在首輪投票中失利的局面。英國廣播公司（BBC）就分析，有共組執政聯盟旗下議員，因意欲擔任政府要職的期望落空後對默茨心懷不滿，臨陣倒戈投反對票。



德國目前的執政聯盟由德國基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）與基督教社會聯盟（CSU）合組的聯盟黨（CDU/CSU）與社會民主黨（SPD）組成。

報道指，而自從上屆政府歷經爭議後突然垮台，德國政壇一度陷入動盪，亟需選出強有力的領導人穩定政局。但今次事件則突顯出德國在面臨長期經濟衰退、移民、俄烏戰爭陰影下國防開支吃緊以及極右翼政治勢力崛起的重壓下，團結政黨將變得困難重重。

聯合執政聯盟在630個席位的聯邦議院中共擁有328個席位，但卻在第一輪投票中以310票失利，險在第二輪以325票通過，投票均由不記名形式開展，這表示有18名黨友倒戈。另有報道指，倒戈原因還在於新內閣中崗位較預期少，所以引發眾人倒戈。

2025年5月6日，德國柏林，圖為新任總理默茨及其內閣在聯邦議會中合影。（Reuters）

德國自二戰時受極端民族主義荼毒，國內政黨在戰後與極右翼合作被視為一種禁忌，各黨亦形成「防火牆」杯葛，最大反對黨、極右翼的德國另類選擇黨（AfD）卻自此崛起，報道引述代表該黨發言的高層Beatrix von Storch，破局秘訣在於「打破防火牆」，而拒絕合作的「防火牆」黨派形成的反極右翼聯盟不會持續太久。