特朗普政府「閂水喉」 美國哥倫比亞大學裁減近180名研究人員
撰文：劉耀洋
出版：更新：
哥倫比亞大學（Columbia University）5月6日表示，由於美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）3月撤回及削減約4億美元（約31億港元）的聯邦資金，近180名由政府撥款和合同資助的學校研究人員將被解僱。
據哥倫比亞大學網站，包括代理校長希普曼（Claire Shipman）和教務長奧林托（Angela Olinto）等學校領導層6日發公開信表示，校方正從兩方面應對政府撤資的挑戰。
他們提到，學校一方面希望恢復與政府機構的合作，另一方面則旨在短期內調整或減少支出以應對財務壓力。
校方稱，這批被裁員的員工佔受政府資助項目影響工作人員的20%，強調：「我們今天很遺憾地必須做出艱難的決定，有近180名完全或部份受聯邦資助影響的同事，將收到不續約或終止合約的通知。」
除裁員外，哥倫比亞大學還宣布將實行更為嚴格的預算措施，包括對大部份員工凍薪至少一個財年，並推行自願退休計劃以精簡員工結構。
美國巴裔移民哥倫比亞大學創辦挺巴組織 參加入籍試時被捕｜有片哥倫比亞大學挺巴學運領袖面臨被逐出境 法院允政府推動驅逐程序親巴勒斯坦示威後 哥倫比亞大學懲戒抗議學生：停學多年、開除等哥倫比亞大學巴勒斯坦學運領袖面臨被逐出境 法院暫停遞解程序