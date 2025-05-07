特朗普政府「閂水喉」　美國哥倫比亞大學裁減近180名研究人員

哥倫比亞大學（Columbia University）5月6日表示，由於美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）3月撤回及削減約4億美元（約31億港元）的聯邦資金，近180名由政府撥款和合同資助的學校研究人員將被解僱。



據哥倫比亞大學網站，包括代理校長希普曼（Claire Shipman）和教務長奧林托（Angela Olinto）等學校領導層6日發公開信表示，校方正從兩方面應對政府撤資的挑戰。

圖為2025年5月6日，加拿大總理卡尼（Mark Carney，不在圖中）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

他們提到，學校一方面希望恢復與政府機構的合作，另一方面則旨在短期內調整或減少支出以應對財務壓力。

校方稱，這批被裁員的員工佔受政府資助項目影響工作人員的20%，強調：「我們今天很遺憾地必須做出艱難的決定，有近180名完全或部份受聯邦資助影響的同事，將收到不續約或終止合約的通知。」

路透社這張攝於2025年4月12日的照片中，可以看到位於美國紐約市的哥倫比亞大學（Columbia University）主校區。（Reuters）

除裁員外，哥倫比亞大學還宣布將實行更為嚴格的預算措施，包括對大部份員工凍薪至少一個財年，並推行自願退休計劃以精簡員工結構。