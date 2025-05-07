Elon Musk位居第一　美國2024總統大選10大金主只有2人支持民主黨

在美國2024總統大選期間，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）向已當選的現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊捐贈超過2.91億美元，成為大選最大金主。但除了馬斯克，其他金主的貢獻也不可小覷。



儘管無疑馬斯克是最大政治捐贈者，但並非唯一捐款逾1億美元的富豪。非營利組織OpenSecrets的分析顯示，另外5人的捐贈額也突破這一門檻。

排名前六的捐贈者分別是馬斯克、銀行業繼承人梅隆（Timothy Mellon）、賭場大亨厄戴森（Miriam Adelson）、航運設備巨頭Richard Uihlein與Elizabeth Uihlein夫婦、避險基金Citadel創辦人兼行政總裁葛里芬（Kenneth Griffin）、做市巨頭海納國際（Susquehanna）的聯合創始人亞斯（Jeffrey Yass）與妻子Janine，他們均向共和黨陣營捐贈1億美元或更多。

馬斯克捐贈291,482,587美元，梅隆捐贈197,047,200美元，厄戴森捐贈148,304,900美元，Uihlein夫婦捐贈143,498,936美元，葛里芬捐贈108,402,284美元，亞斯夫婦捐贈101,128,680美元。

第七大捐贈者是對沖基金Elliott Management掌舵人﹑對沖基金經理辛格（Paul Singer），他捐贈6680萬美元，同樣是支持共和黨。

民主黨陣營的最大金主為政治家兼企業家、彭博資訊創辦人米高‧彭博（Michael Bloomberg），他向民主黨捐贈了6400萬美元，另外，Facebook的其中一位創辦人Dustin Moskovitz向民主黨捐贈5100萬美元。

第10名的互聯網先驅安德森（Marc Andreessen）也是偏向共和黨、保守派，捐贈了42,365,113美元。