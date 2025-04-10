華爾街金主對特朗普「愚蠢」關稅憤怒卻束手無策

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令周三（4月9日）正式對全球徵收「對等關稅」，引發股市地震。周三下午卻又宣布對超過75個國家暫緩實施關稅。美國各大富豪和投資界大鱷都曾試圖勸說特朗普政府放棄加徵關稅，結果卻前所未有地陷入袖手旁觀的憤怒之中。



《紐約時報》報道，特朗普上週宣布完關稅計劃，第二天摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）和其他各大銀行CEO就和與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行了私人會談，可惜未能令後者改變立場。

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

報道引述知情人士透露，上週末，特朗普的競選金主們紛紛致電白宮幕僚長懷爾斯 (Susie Wiles) 和財長貝森特（Scott Bessent）試圖勸阻，但也無濟於事。

一直以來公開支持特朗普的知名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）周一（4月7日）在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，呼籲總統周三之前收手。

圖為2025年3月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）的華爾街入口。（Reuters）

貝萊德（BlackRock）董事長芬克（Laurence Fink）周一在紐約經濟俱樂部的早餐會上表示悲觀看法：「經濟正在走弱」，「與我交談過的大多數CEO都會說我們現在可能正處於經濟衰退之中」。

在華爾街不斷地勸說和美國債巿崩潰的壓力之下，特朗普似乎回心轉意了，他周三下午突然宣布對中國以外國家暫緩大額關稅。但有跡象表明華爾街巨富，已放棄試圖說服特朗普撤回關稅政策，轉而想辦法保護資產免受影響。