真有9條命？美國遊客無視警告墜約115米深谷慘死　寵物貓奇蹟倖存

美國佛羅里達州一對老夫婦帶着寵物貓到猶他州旅行。



由於2人在峽谷觀光時因為無視警告標誌，意外從380呎（約115米）高處墜崖，然而當救援人員前往事發地點，意外發現寵物貓奇蹟活著，2名主人不幸身亡。

一對美國夫婦在峽谷觀光時因為無視警告標誌從380呎高處墜崖喪命，然而寵物貓卻奇蹟活著，獲得當地動物收容所收留。（bestfriends.org）

一對美國夫婦在峽谷觀光時因為無視警告標誌從380呎高處墜崖喪命，然而寵物貓卻奇蹟活著，獲得當地動物收容所收留。（bestfriends.org）

一對美國夫婦在峽谷觀光時因為無視警告標誌從380呎高處墜崖喪命，然而寵物貓卻奇蹟活著，獲得當地動物收容所收留。（bestfriends.org）

加菲爾德郡（Garfield）警方表示，45歲男子馬修（Matthew Nannen）與58歲女子拜莉（Bailee Crane）的遺體4月29日在布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）被發現，2人意外從380呎高處墜落身亡。

警方找到2人遺體後，在附近一個破損的黑色寵物軟籠中找到死者的寵物貓Mirage，Mirage是一隻12歲的虎斑貓，被發現時全身骨折，承受着劇痛，後來獲得當地動物收容所Best Friends Animal Sanctuary收留。

收容所表示，Mirage雖然情況不佳，但是在檢查過程中仍表現得十分友善，還可以自己喝水和吃東西，希望能為Mirage找到主人的親戚收養，若是無法的話將為牠尋找新家。

警方表示，2名死者是佛州人，似乎住在一輛露營車上，從亞利桑那州開車來到猶他州旅行，懷疑2人在峽谷觀光時擅自跨過安全圍欄才會發生意外，案件正在調查中。

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