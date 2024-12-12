愛貓急病猝逝前CCTV道別惹網民淚崩？ 主人現身解畫
撰文：聯合新聞網
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只想再多看主人一眼。
根據內媒報道，河南一名飼主，愛貓因為突發性的心臟病猝逝，但她在監視器裡意外發現了貓咪的最後身影，足足有17秒就像在跟主人好好道別一樣，畫面曝光讓許多貓奴淚崩。
編按：飼主在社交平台發文澄清，愛貓並未離世，最近大批量營銷號造謠愛貓心臟病去世，希望網民們見到造謠的消息幫忙舉報。
點圖放大瀏覽（催淚注意）：
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報道指出，12月9日一隻名叫「多多」的貓咪，因為突發性的心臟病，很快地突然結束了貓生。
飼主後續在監視器鏡頭裡看到，多多爬上監視器前方凝視了好一陣子，用鼻子蹭了蹭和貓爪摸一摸，就像是在用這短短的17秒跟主人做最後道別：
媽媽我走了，有機會再見喔！
隨即消失在鏡頭之中。
貓貓的最後身影曝光後，讓許多貓奴紅了眼眶：
「鏟屎官看不得這些」
「希望喵星的貓咪一切都好」
「主人要用一生來治癒」
「希望所有的貓咪都健健康康」
編按：網傳「貓咪17秒最後道別身影」的影片，其實飼主早於2022年11月25、26日已分別上傳至抖音及小紅書等平台。
飼主在社交平台發文澄清，愛貓名為糯米，但並未離世，「最近大批量營銷號造謠糯米心臟病去世，請勿相信造謠者！由於他們盜取視頻後都把我拉黑導致無法查看主頁舉報！大家有看到造謠的順手幫我舉報一波，謝謝大家」。
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