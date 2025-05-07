美媒：特朗普擬將「波斯灣」改名「阿拉伯灣」　或下週訪沙特宣布

據美媒引述消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃下周訪問沙特期間宣布，美方將把位於中東的「波斯灣」（Persian Gulf）改名為「阿拉伯灣」（Arabian Gulf或Gulf of Arabia）。雖然特朗普可以更改美國官方使用的名稱，但他無法規定世界其他國家如何稱呼該海域。



美媒報道，「波斯灣」這一名稱自16世紀以來就廣為人知，但在許多中東國家，「阿拉伯灣」的說法則佔主流。在美國Google地圖上，該水域顯示為「波斯灣（阿拉伯灣）」， Apple地圖則只顯示為「波斯灣」。

「波斯灣」位於阿拉伯半島與伊朗高原之間。（Google地圖截圖）

對於擁抱波斯帝國文化和歷史的伊朗人來說，該海域「改名」會引起他們的不高興。特朗普在首屆任期的2017年期間，就曾因使用阿拉伯灣稱呼該海域引發爭執。時任伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）當時稱特朗普需要回去讀地理。

除了訪問沙特外，特朗普還將前往卡塔爾首都多哈（Doha）和阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）。特朗普此行旨在拉近與海灣國家的關係，爭取這些國家對美國的金融投資，以及在地區衝突中的支持。