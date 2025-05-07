交易詭才Trump｜荷里活爛透了　這次要為特朗普鼓掌

這次要為特朗普鼓掌！他親自宣佈將對所有外國電影徵收100%的關稅，以拯救「瀕死」的荷里活。

特朗普 (Donald Trump)在他自己的社交平台Truth Social上發文說：「這不僅關乎其他事情，更關乎訊息傳遞與政治宣傳！」

他認為美國電影行業正在迅速衰退，而其他國家提供了各種激勵措施，將荷里活的電影製作者和製片廠吸引到美國以外的地方。這是其他國家的蓄意行為，因此，這是一種國家安全威脅。

在MAGA（美國再次偉大）看來，只要不是在美國本土生產的電影，就不能代表美國人的生活與價值。

荷里活正在「瀕死」懸崖是有真實原因的，現在美式「樣板戲」真的大不如以前，美式文化創新與創造性大幅衰退了！

如今荷里活的片子大多要麼是關於飛來飛去的超級英雄，要麼是關於精神不正常的左派精神病，美劇裏一定會有LGBT（性少數群體），難道這類人群的比例真的那麼高嗎！

荷里活的「藝術家」們真的不是「覺醒」問題，而是「太覺醒」了，特朗普一直在強調，「美國的官方政策將是隻有兩種性別，即男性和女性。」這招致了藝術家們嚴重不滿。

從特朗普總統1.0版開始，荷里活就是堅定反特朗普的死硬分子。特朗普藉此對荷里活精英「修理」了一把，也算找回了一些心情舒爽時刻。

代表美式文化創新與創造性的荷里活已大幅衰退。（資料圖）

心情是好了，但特朗普用給外國電影徵稅的辦法來拯救美國電影，卻是南轅北轍。不僅把自己「孤立」了起來，也幫了中國等不同文化國度傳播更多元的文化。

從不同媒體報道的數字看，過去十年，荷里活35%—40%的主要拍攝、後期外包到加拿大、英國、澳洲、甚至中國的橫店。2025 年第一季度，荷里活海外票房佔比已從十年前的 62% 驟降至 47%。此前，海外市場曾貢獻了荷里活電影60% 以上的票房，中國要佔25%左右。

有美國網友感嘆，每年流出的上百億美元製作費，相當於十個底特律的製造業工資總和。

關稅戰剛開始時，中國宣佈將適度減少美國影片進口數量。特朗普曾嘲笑中國的報復手段匪夷所思，但如今他卻走上了更極端的文化「自我革命」道路。或許他認為目前的荷里活已經不能代表美國文化，只有通過關稅讓資本回歸本土才能重塑「美國再次偉大」的文化。

相信特朗普的「文化關稅」是在謀劃美國的長遠軟實力，但「電影的核心是創意，而非關稅。」這帶來的結果很可能是一個更公平、更多元、更充滿可能性的世界電影新秩序。