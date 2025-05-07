萬斯：美國認為俄羅斯要求太多

美國副總統萬斯（JD Vance）周三（7日）表示，華府認為俄羅斯方面要求的太多。



萬斯在華盛頓慕尼黑安全會議主辦的活動中表示，烏克蘭和俄羅斯之間存在着巨大的鴻溝，如果沒有俄羅斯和烏克蘭之間的一些直接談判，可能不能調解此事，希望俄羅斯和烏克蘭方面就相互溝通的準則達成一致。

他又談及中國，稱中美之間尚未就台灣問題進行戰略協議對話。萬斯稱，特朗普政府正努力重新平衡全球貿易，以維護美國工人和製造商的利益，這意味中國必須採取措施來刺激國內需求，中國必須讓其民眾消費更多。

萬斯還表示，美國願意與俄羅斯、中國坐下來談判，討論減少世界核武數量，伊朗可以擁有民用核能，但不能擁有製造核武的計劃。

他又祝賀德國新任總理默茨（Friedrich Merz）當選，未來幾天將進行對話。

「美國與歐洲站在同一陣線」

萬斯稱，美國與歐洲站在同一陣線，美方與歐盟的會談正在進行中，希望歐洲市場對美國商品開放。

他表示，如果歐洲國家能夠取消貿易壁壘，美國與歐洲的貿易關係將會更加良好。