路透：美以討論由華府領導加沙臨時政府　排除巴勒斯坦自治政府

路透社5月7日引述5位知情人士透露，美國和以色列正討論由華府領導加沙戰後臨時政府的可能性。消息人士稱，討論核心是建立一個由美國官員領導的過渡政府，該政府將監督加沙局勢，直至其非軍事化和穩定下來，並出現一個可行的巴勒斯坦政府。5位消息人士稱，根據目前仍處於初步階段的討論，美國主導的政府將持續多久並沒有固定的時間表，這將取決於當地局勢。



圖為2025年5月6日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

消息人士指出，其他國家將被邀請參與由美國主導的權力機構，但未透露具體是哪些國家。他們表示，美國政府將吸收巴勒斯坦技術官僚，但將排除哈馬斯和巴勒斯坦自治政府。目前尚不清楚是否能夠達成協議，討論亦未進展到考慮由誰承擔核心角色。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）上月受訪時表示，他相信戰爭過後會有一個「過渡期」，期間包括「溫和阿拉伯國家」在內的國際社會將監督加沙，巴勒斯坦人將在他們的指導下開展工作。