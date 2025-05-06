以色列圖謀重新佔領加沙　錯信特朗普的悲慘結局

在全球關稅戰的陰霾之中，以不同形式持續超過一年半的加沙戰爭已經該逐漸被人遺忘。5月5日，經過以色列內閣同意之後，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布前所未見的重大轉向，那就是直接由以色列軍隊佔領打下來的加沙地區，而不是像此前一樣在一個地區清掃完之後就離開。

由圍堵變成佔領？

內塔尼亞胡只稱會「擴大」在加沙的軍事行動，千方百計迴避重新「佔領」加沙一詞，但他的說法其實與重新佔領差距極微。「有一點是明確的：我們不是進去（加沙）之後就y離開，召集預備役軍人只為了讓他們去奪取領土，再撤出領土，然後對剩餘的地區進行攻擊……這不是我們的意圖。我們的意圖是什麼？剛剛好相反。」

他的極右盟友、財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）就坦白得多，呼籲以色列人「不要害怕使用『佔領』一詞」，表明「我們最後也會佔領加沙走廊」。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2024年1月7日出席每週內閣會議時，與財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）交談。（REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo）

自2005年以來以色列把猶太居民完全撤出加沙之後，以色列一直是用圍堵的方式去對付其後在加沙掌權的哈馬斯。這麼多年來，當然有不定期的武裝衝突，但以軍最多只會進入加沙清掃一輪然後就會撤出。

這種情況，其實在2023年10月7日哈馬斯發動越境恐襲之後也沒有改變，以色列的軍事行動固然比以往都強烈，如今加沙死亡人數已達5.2萬之數，大部份樓房基建被破壞，但以軍大體上也是一支「拒絕佔領」的軍隊。

他們在以色列和加沙的邊境地區，以及加沙南部與埃及接壤的費城走廊（Phildelphi Corridor）清空了一大片由他們佔領的所謂「安全區」，中長期的目標大概是要完全制止哈馬斯再次發動越境襲擊的可能，以及全面控制加沙物資的進出。而對於加沙原本的人口聚居點，以軍也是採取多次進入清掃的策略，並沒有長期佔領之意。

2025年4月29日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），人們聚集等候領取慈善廚房烹調的食物。（Reuters）

不佔領的好處是，以色列不必負責佔領軍所需要負責的人道救援責任，全部都推到國際救援組織頭上就好。而且，長遠佔領下來，以色列還有可能要負起一般政府管理的責任，同時要面對巴勒斯坦民眾反抗的風險和維穩成本。再加上加沙在國際法層面是未來巴勒斯坦建國的領土，長期佔領在道義上也說不過去。

問題是，不全面佔領加沙，以色列很難確保哈馬斯不會死灰復燃，正如本年1月至3月的短暫停火期間，重新走出地道回到地面的哈馬斯武裝人員就在加沙境內招搖過市，並利用釋放人質的機會來展示自己依然有控制加沙的能力（按：雖然近來加沙逐漸出現反對哈馬斯的示威）。

「消滅哈馬斯」當然是以色列2023年10月啟動地面進攻的一大目標。然而，戰爭已經持續了超過半年，大多數以色列人都對戰爭感到頗為厭倦。根據一個4月25日公布的Channel 12民調，68％受訪以色列人支持和哈馬斯達成人質協議，即使就此終結戰爭也在所不惜，而堅持要繼續戰鬥下去的比例只得22％。

5月5日，民眾在耶路撒冷舉行示威，抗議內塔尼亞胡政府，呼籲尋求釋放所有人質。（Reuters）

即便如此，由於內塔尼亞胡的政府要依賴反對永久停火、支持完全消滅哈馬斯甚至重新佔領加沙、趕走巴勒斯坦人的極右政客支持，到最後，內塔尼亞胡透過在特朗普（Donald Trump）宣誓就職前一天（1月19日）落實第一階段停火給後者送來一個「外交成就」賀禮之後，就決定重燃戰火。3月以來，以色列已經中止了人道物質進入加沙，並停止向加沙供電，3月中更重啟了戰爭。

以色列民眾其實也知道內塔尼亞胡的意圖。根據上面引述過的民調，54％人認為加沙戰爭之所以持續是出於政治原因，只有40％人認為這是為了與安全相關的理由。

特朗普的背書與背叛

雖然特朗普去年競選期間大力向關鍵搖擺州密歇根（Michigan）的穆斯林選民拉票，宣誓就職之時更以「和平締造者」（peacemaker）自居，但他其實對加沙的事情毫不關心，而如今幾乎一面倒支持內塔尼亞胡對於加沙的立場。

2024年大選期間，密歇根州不少穆斯林和阿拉伯領袖為特朗普站台。（影片截圖）

特朗普上任以來固然多次就加沙發言，但《紐約時報》就引述鷹派猶太智庫的消息稱以色列官員沒有收到特朗普有關加沙問題的電話，跟拜登（Joe Biden）時期的情況很不一樣。而特朗普的所謂「中東特使」威特科夫（Steve Witkoff）如今集中處理俄烏問題和伊朗核談判，也沒有再理會加沙的事情。

特朗普在內塔尼亞胡2月首次訪問白宮時的「美國接管加沙」「建設地中海渡假勝地」提議，其實就是現在以色列極右重新佔領加沙、對加沙進行種族清洗的主張的特朗普式包裝，當中只是少了由美國政府去接管的部份。

當時，有樂觀的分析人士認為特朗普如此可笑的提案，其實在下一盤大棋，是要迫區內阿拉伯國家合力提出一個取代哈馬斯以管理未來加沙的計劃。的確，埃及在其他阿拉伯國家的支持下確實提出了一個加沙重建計劃，當中去除了特朗普讓加沙巴勒斯坦人搬離加沙的要求，但在和平也還沒真的達成之前又如何重建？而且重建計劃亦沒有為未來加沙誰來管理的最大難題提出一個具體明確的設想，只稱由「獨立的巴勒斯坦技術官僚」來管。

從今天的角度來看，特朗普的提案更像是為以色列重新佔領加沙開綠燈。3月以來，以色列已經重新佔領了將位於北部加沙城從南部分割兩半的內扎里姆走廊（Netzarim Corridor ）重新佔領起來，另外又在南部邊境城市拉法（Rafah）和汗尤尼斯（Khan Younis）之間打通了一條名為「莫拉格」（Morag）的走廊，把這兩個城市分隔開來。

歐洲對外關係協會（ECFR）製作的加沙地圖，圖中顯示出以色列割裂加沙各區的部署。（ECFR）

從戰略上來看，以色列明顯正在部署今天的擴大戰爭，希望將加沙不同區域的哈馬斯成員分割起來再逐一清掃。從政治角度來看，無論是內扎里姆，還是莫拉格，其實都是以色列撤出加沙前的猶太定居點名稱，不難讓人看到有重新佔領的意味。

同時，以色列4月底也確定正在建立一個負責幫助巴勒斯坦人「自願遷離」的部門，充滿種族清洗的意味。

以色列意圖重新佔領加沙的同時，另一個禁忌也被打破。那就是未來的人道物資分配將會由以色列軍隊間接負責。以色列安全內閣在5月4日就通過了在必要時容許以軍分發人道物資的提案。根據不同媒體的報道，以色列將會建立好幾個分發點，直接向加沙平民家庭分發食物等人道物資，每兩周領取一次，並將用人臉識別技術作身份認證。

5月6日，從以色列望去的加沙一處。（Reuters）

以色列一直認為由國際組織主理的人道援助導致不少物資流入哈馬斯之手。如果人道援助由以軍接手的話，就沒有這個問題了。

更厲害的是，以色列將會僱用美國的僱傭兵來負責分發物資和保護分發站的安全，物資車隊的安全則由以軍負責。這樣的話，除非哈馬斯敢冒上殺死美國人的風險，否則分發站被攻擊搶掠的可能性甚低。這種程度的美國參與也許就呼應了特朗普此前的接管加沙提議。事實上，當特朗普5月5日被問及以色列擴大加沙戰爭的問題時，他也說美國會幫助加沙人取得食物。

在以軍進佔清掃哈馬斯的同時，加沙平民將會被趕到加沙南部集中處理。根據《華盛頓郵報》的消息，未來以色列每天只會准許60架人道物資貨車進入，只及此前停火時期的十分之一。在這樣的情況下，就算加沙平民不會餓死，也只能長期過着三餐不繼的生活，居住環境也將進一步惡化。長遠來看，「自願遷離」部門大概就能在此派上用場了吧。

對於以色列如此冒進的加沙戰爭計劃，將停火掛在口邊的特朗普沒有半句批評以色列，只將所有責任都歸咎在哈馬斯身上。「你看，哈馬斯讓這一切變得不可能。他們奪走了所有帶進來的東西，但我們會幫助加沙人民，因為他們受到了哈馬斯的惡劣對待。」

2025年5月4日，圖為特朗普在佛羅里達州飛往華盛頓的總統專機上回答記者問題。（Reuters）

同一時間，由於特朗普預計在5月13至16日將會進行上任以來的首場外訪，到中東訪問沙特、卡塔爾和阿聯酋，以色列的官員就趁勢宣傳，他們的擴大軍事行動將會等到特朗普中東行程結束之後才會開始，把未來這十天左右的時間形容為「機會之窗」－－如果哈馬斯把所有人質都釋放，以色列當然也願意暫時放下擴大戰爭的計劃。

但哈馬斯知道人質是它手上唯一的談判籌碼，絕不會輕易放棄。而且，在以色列極右的政治影響之下，重新佔領加沙未來也將繼續以消滅哈馬斯的名目推行，釋放了人質最終也許只能換來一點喘息的時間，並不能改變這場戰爭的結果。

事態發展到這一步，不知道去年不滿拜登支持以色列而倒向特朗普的美國穆斯林／阿拉伯裔選民有何感受？