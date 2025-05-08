歐洲六國發表聯合聲明　反對以色列擴大加沙攻勢

六個歐洲國家星期三（5月7日）表態，堅決反對任何改變加沙地帶的人口組成或領土的行為。此前，以色列擴大了在加沙地帶的軍事行動。



法新社報道，西班牙、冰島、愛爾蘭、盧森堡、挪威和斯洛文尼亞外交部長在一份聯合聲明中說，以色列的計劃「將標誌着戰爭新的危險升級」。

以色列於3月重啟對哈馬斯的襲擊，結束了為期兩個月的停火。

一名以色列軍方官員說，最新的攻勢計劃「征服」加沙地帶，控制領土並將加沙居民南遷「以保護他們」。

除盧森堡外，其他五名外長的國家均已承認巴勒斯坦國。他們說，這些計劃將「越過界線」，並危及任何可行的兩國方案解決巴以衝突的前景。

2025年5月3日，加沙地區，圖為以色列空襲過後，一處建築附近升起濃煙。（Reuters）

他們補充說，軍事升級將使巴勒斯坦平民本已災難性的局勢雪上加霜，並危及被扣押在加沙的人質生命。

六國外長還要求以色列立即解除對運往加沙的人道主義援助的封鎖，這已導致糧食、燃料和藥品短缺，加劇人們對加沙可能發生饑荒的擔憂。

他們說：「現在比以往任何時候都更迫切需要的是恢復停火併無條件釋放所有人質。」

加沙地帶衛生部稱，以色列的軍事行動已造成5萬2653人死亡，其中大部分是平民。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

