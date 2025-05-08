「軟實力」概念提出者Joseph Nye逝世　享壽88歲

美國哈佛大學甘迺迪學院（John F. Kennedy School of Government）5月7日發布訃告，前院長奈爾（Joseph Nye）逝世，享年88歲，是美國最著名、影響力最大的國際政治學者之一，其中「軟實力」（Soft Power）、巧實力（Smart power）、奈倡議（Nye Initiative）等學說就是他所提出的。校方在訃告中緬懷奈爾，形容他是「現代國際關係的偉大締造者之一」。



1937年出生的奈爾，1958年以最優等成績從普林斯頓大學畢業後，獲得羅德獎學金（Rhodes Scholarship）赴英國牛津大學修讀哲學、政治和經濟，其後於1964年在哈佛大學獲得政治學博士學位。其後，他曾出任卡特政府助理國務卿、克林頓政府國家情報委員會主席和助理國防部長等要職，之後回到哈佛大學甘迺迪學院工作，從科學與國際事務中心主任一直做到學院院長。此外，還領導一系列涉及跨國政策的組織，例如他參與創立的阿斯彭戰略集團（Aspen Strategy Group）。

奈爾著有《權力與相互依賴》、《註定領先：美國實力的變化性質》、《巧實力》等多本專業書籍。時至今日，他的思想對現今國際關係仍有着一定影響力。

圖為哈佛大學甘迺迪學院2025年5月7日發布前院長Joseph Nye訃告中圖片，他分別在1998年面見前總統小布殊（George Bush）、在2004年面見基辛格、在2010年會見越南前總理阮晋勇(Nguyen Tan Dung )、2001年會見克林頓。（哈佛大學甘迺迪學院）

現任院長Jeremy Weinstein在訃告中稱他治學卓越，是有遠見的院長與導師和傑出的變革人物；貝爾弗科學和國際事務中心（Belfer Center for Science and International Affairs）的Meghan O’Sullivan則稱讚，他是「現代國際關係理論的偉大締造者之一」。

美國前亞太助卿羅素（Daniel Russel）讚許奈爾是一位罕見的思想家，其理論能在實際上幫助做出更好的外交決策，「他的想法不是抽象的建構，而是像我這樣的外交官可以使用的工具」。

今年3月，英國《金融時報》網站曾發表奈爾的署名文章。文章認為，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政策可能使美國的軟實力在未來四年內面臨「更大挑戰」。