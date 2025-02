Roberta Flack｜《Killing Me Softly》老牌女歌手離世　享年88歲

曾演唱70年代經典歌曲《The First Time Ever I Saw Your Face》和《Killing Me Softly With His Song》的美國傳奇歌手Roberta Flack在2月24日離世,享年88歲。



Flack的公關代表人Elaine Schock在聲明中稱:「我們非常悲痛地宣布,Roberta Flack於2025年2月24日早晨去世。她在家人的陪伴下平靜地離開了。Roberta曾打破了許多界限和紀錄,她也是一位自豪的教育家」。

據她的經理兼朋友Suzanne Koga,Flack在前往醫院的途中去世,死因是心臟驟停(cardiac arrest)。Flack曾在2022年11月透露,她被診斷出患有漸凍症(肌萎性脊髓側索硬化症,簡稱 ALS),無法再繼續唱歌。

她共獲得了四項格林美獎,並於2020年獲得終身成就獎。她也是首位連續兩年贏得格林美年度唱片獎的獨唱歌手,分別憑藉1973年的《The First Time Ever I Saw Your Face》和1974年的《Killing Me Softly With His Song》獲得此殊榮。

從小就是音樂天才

Flack於1937年2月10日出生在美國北卡羅來納(North Carolina)的黑山(Black Mountain),他的父親是一名教堂風琴師,在家人的音樂薰陶下,她9歲開始彈鋼琴,15歲時完成了中學學業,並獲得了霍華德大學(Howard University)的全額獎學金,主修音樂。

她19歲從霍華德大學畢業,原本打算繼續深造,但由於父親的突然去世,被迫輟學,在北卡羅來納從事教學工作。Flack在1968年受僱在華盛頓特區的亨利餐廳(Mr. Henry's)表演,被人挖掘。1969年她為大西洋唱片(Atlantic Records)錄製首張專輯《First Take》,但並沒有爆紅。

直到導演奇連伊士活(Clint Eastwood)在1971年的電影《飛來艷福閻王帖》(Play Misty for Me)中使用專輯中的歌曲《The First Time Ever I Saw Your Face》時,這首歌才迅速成為了熱門歌曲。之後在1973年發行的《Killing Me Softly With His Song》以及次年的《Feel Like Making Love》成為當紅曲目。

Roberta Flack近年飽受疾病困擾,自2018年起就停止巡唱,其後亦證實患上漸凍症。圖為她在2010年5月15日於一場美國職棒大聯盟的賽前獻唱。 (REUTERS)

Flack於1966年與爵士低音結他手Stephen Novosel結婚,兩人在1972年離婚。她曾有一個乾兒子——音樂家Bernard Wright,但在2022年5月19日因車禍去世。

她在2016年不幸中風,兩年後便停止巡迴演出。一部關於她生活的PBS紀錄片《American Masters: Roberta Flack》在2023年1月上映。

