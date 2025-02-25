Roberta Flack｜《Killing Me Softly》老牌女歌手離世　享年88歲

曾演唱70年代經典歌曲《The First Time Ever I Saw Your Face》和《Killing Me Softly With His Song》的美國傳奇歌手Roberta Flack在2月24日離世，享年88歲。



Flack的公關代表人Elaine Schock在聲明中稱：「我們非常悲痛地宣布，Roberta Flack於2025年2月24日早晨去世。她在家人的陪伴下平靜地離開了。Roberta曾打破了許多界限和紀錄，她也是一位自豪的教育家」。

據她的經理兼朋友Suzanne Koga，Flack在前往醫院的途中去世，死因是心臟驟停（cardiac arrest）。Flack曾在2022年11月透露，她被診斷出患有漸凍症（肌萎性脊髓側索硬化症，簡稱 ALS），無法再繼續唱歌。

她共獲得了四項格林美獎，並於2020年獲得終身成就獎。她也是首位連續兩年贏得格林美年度唱片獎的獨唱歌手，分別憑藉1973年的《The First Time Ever I Saw Your Face》和1974年的《Killing Me Softly With His Song》獲得此殊榮。

從小就是音樂天才

Flack於1937年2月10日出生在美國北卡羅來納（North Carolina）的黑山（Black Mountain），他的父親是一名教堂風琴師，在家人的音樂薰陶下，她9歲開始彈鋼琴，15歲時完成了中學學業，並獲得了霍華德大學（Howard University）的全額獎學金，主修音樂。

她19歲從霍華德大學畢業，原本打算繼續深造，但由於父親的突然去世，被迫輟學，在北卡羅來納從事教學工作。Flack在1968年受僱在華盛頓特區的亨利餐廳（Mr. Henry's）表演，被人挖掘。1969年她為大西洋唱片（Atlantic Records）錄製首張專輯《First Take》，但並沒有爆紅。

直到導演奇連伊士活（Clint Eastwood）在1971年的電影《飛來艷福閻王帖》（Play Misty for Me）中使用專輯中的歌曲《The First Time Ever I Saw Your Face》時，這首歌才迅速成為了熱門歌曲。之後在1973年發行的《Killing Me Softly With His Song》以及次年的《Feel Like Making Love》成為當紅曲目。

Roberta Flack近年飽受疾病困擾，自2018年起就停止巡唱，其後亦證實患上漸凍症。圖為她在2010年5月15日於一場美國職棒大聯盟的賽前獻唱。 （REUTERS）

Flack於1966年與爵士低音結他手Stephen Novosel結婚，兩人在1972年離婚。她曾有一個乾兒子——音樂家Bernard Wright，但在2022年5月19日因車禍去世。

她在2016年不幸中風，兩年後便停止巡迴演出。一部關於她生活的PBS紀錄片《American Masters: Roberta Flack》在2023年1月上映。

本文獲《聯合早報》授權轉載

