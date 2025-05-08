美國擬擴大在IMF領導地位　貝森特：不應再視中國為發展中國家

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5月7日表示，美國正尋求擴大在國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）的領導地位，並強調中國作為世界第二大經濟體，不應該再被視為發展中國家。



路透社報道，貝森特7日出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示，「美國優先」並不意味着「美國孤立」。相反，「美國優先」尋求擴大美國在IMF和世界銀行等國際機構中的領導地位，以恢復國際經濟體系的公平性。

他特別提到，IMF的特別提款權（SDR）分配體系應該服務於美國的利益，而不是用於援助資金充足的大國。

貝森特其後被議員問及，有關針對允許人民幣在IMF特別提款權貨幣籃子中佔更大權重的附加條件立法計劃。

他表示，自己盼與國會就此問題展開合作，探討是否需要制定更多立法作應對，或者是否可以通過貿易談判來解決相關問題，並強調中國是時候擺脫發展中國家的標籤。