關稅戰｜特朗普暗示中國尋求談判 稱美不會為促成對話減關稅
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月7日暗示，即將舉行的中美高層貿易談判是由中國發起，也不會願意通過降低關稅來促使北京談判。但他表示，會與同日誓就職的駐華大使珀杜（David Perdue），將就美中關係「密切合作」。
針對中國商務部表示，美方透過多種管道「主動」向中方傳遞訊息，希望就關稅等問題與中方談起來。特朗普7日出席珀杜的宣誓就職活動，在回應記者提問時稱：「他們（中國）說是我們發起的？好吧，我認為他們應該回去研究一下他們的文件。」
當被記者問到，是否願意降低關稅以促使中國進行談判時，特朗普回答說：「不。」他表示，美國對中國的貿易每年流失一萬億美元，實際上更多。但在實施關稅後，美國沒有損失。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日表示，將與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）一同參與周六（10日）在瑞士開始的「談判」，與中國國務院副總理何立峰會面。他又表示，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）不會參加。
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