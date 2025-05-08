華郵：特朗普政府施壓非洲萊索托　迫簽馬斯克Starlink十年合約

美媒近日曝光美國國務院一份內部備忘錄，顯示美國政府施壓非洲國家萊索托（Lesotho），要求該國與美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下星鏈（Starlink）衛星網絡服務簽10年合約，以達成關稅協議。此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對萊索托徵收50%「對等關稅」，其後又暫緩90天以便進行談判。



《華盛頓郵報》報道，特朗普4月2日宣布加稅，不到2週後萊索托通信監管機構與星鏈的代表舉行了會議，並簽下了合約。據備忘錄指出：「萊索托政府正在與美國進行貿易協議談判，希望對星鏈進行許可，以表明萊索托政府歡迎美國企業的善意和意圖。」

除萊索托以外，星鏈還藉助關稅和其他國家簽了合約，包括3月與兩家印度供應商達成分銷協議、以及與索馬里、剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）、孟加拉、巴基斯坦和越南達成至少部分協議。

圖為非洲國家萊索托（Lesotho）的國旗。（網絡圖片）

報道還指，文件中並未表明特朗普政府以降低關稅要求他國給予Starlink特權，但暗示特朗普指示國務院促使其他國家批准Starlink。

美國創新基金會研究員Evan Swarztraube認為，若不是馬斯克，美國政府支持本土企業進軍海外應該不會有太大爭議。他表示：「在衛星通訊領域，美國和中國之間的競爭日益激烈，像Starlink這樣的美國企業進軍，具有重大的戰略價值。」華府智庫國際發展中心研究員W. Gyude Moore則指，確實越來越多非洲國家批准Starlink，「但當地官員恐怕很難區分是美國政府要求，還是馬斯克的請求」。