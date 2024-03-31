空軍一號失竊多　記者順手牽羊習以為常　白宮不忍了：快還來

美國空軍一號，也就是總統專機，經常傳出失竊事件，而這些小偷竟然是隨行的記者。白宮為了避免「尷尬」，近日私下呼籲記者們把偷去的東西交還。



美國政治新聞網站Politico在3月29日報道，美國空軍（US air force）機組人員向白宮旅遊辦公室表示，在二月初的一次旅程結束後，記者機艙中「有幾樣東西失蹤」。

其後白宮發出郵件，根據消息人士描述，郵件寫道的東西是：「嘿，如果你不小心把飛機上的東西拿走了，我們可以幫助你悄悄歸還。」後來最少有一名記者前往白宮，把一個有着刺繡的枕套交還白宮人員。

一個刻着空軍一號的咖啡杯。白宮會售賣這些空軍一號的紀念品，但部份人卻直接從飛機偷了回來。（白宮紀念品官網截圖）

美國總統乘搭空軍一號出行，有不少記者會隨行報道。不過Politico透露，多年來有很多記者落機時，都會偷偷帶走機上物品，包括各類酒杯等，留為紀念。一位現任白宮記者表示：「在我第一次坐上飛機時，旁邊的人說道，我應該要拿個玻璃杯，因為每個人都這樣做。」

另有記者透露，一位主要報章的前白宮記者某天舉行晚宴，使用一套鑲有金邊的空軍一號碟子，這顯然是從空軍一號偷回來的。

空軍一號上有不少小玩意印有總統徽章及空軍一號標誌，例如紙巾、火柴盒等。對於紙巾一類消耗品，記者可以隨意取用，記者也會獲發朱古力等紀念品，但可長期使用的枕頭套、玻璃杯及鑲金邊餐具，則被禁止帶落機。

美國《華盛頓郵報》描述了這樣的「小規模的小偷行為」，大部份的偷竊取行為都很小，比如從洗手間拿走印有總統徽章的毛巾，但也會有其他價值較高的物品，包括座位卡座，女性洗手間懸掛的小銀匙和玻璃裝飾品等：「在空軍一號上，從玻璃杯到枕套，記者、工作人員和國會議員都曾拿走過一些東西。」