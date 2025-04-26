關稅戰導致無暇選禮物　特朗普：空軍一號上為梅拉尼婭慶生

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月25日向媒體表示，因忙於關稅問題，自己沒有時間為第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）挑選生日禮物，並稱自己會帶梅拉尼婭在空軍一號吃慶生晚餐。每年4月26日是梅拉尼婭的生日。



英國《獨立報》（Independent）報道，當記者問特朗普是否會帶梅拉尼婭進行晚餐，或給她買禮物時，特朗普說：「我會帶她在波音飛機（Boeing）上吃晚餐，我會帶她在空軍一號上吃晚餐。我沒太多時間買禮物，我一直非常忙。不過這正在奏效，人們開始明白關稅對我們來說有多好。」

特朗普本週接受《時代》雜誌採訪時表示，他已與其他國家達成200項降低關稅的協議。但沒有證據表明這一點，他和白宮都未透露具體哪些國家或任何協議的細節。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

儘管特朗普聲稱人們開始明白他的關稅政策有多「好」，但據益普索（Ipsos）本周發布的民意調查顯示，僅有34%的美國民眾表示支持特朗普的關稅政策。特朗普的支持率也下降至43%，為他重返白宮以來的最低水平。