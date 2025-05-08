挺巴勒斯坦示威者佔領哥倫比亞大學圖書館　紐約警逮捕至少40學生

挺巴勒斯坦示威者5月7日佔領哥倫比亞大學（Columbia University ）主圖書館的部份區域，試圖重新點燃去年4月席捲美國各校園的挺巴浪潮。至少有40名學生被紐約警察逮捕。



《華爾街日報》報道，抗議者戴着口罩和象徵巴勒斯坦人團結的頭巾，站上圖書館內的桌子，持擴音器高喊「解放巴勒斯坦」。抗議者後被大學保安人員阻止離開，除非出示身份證明，因而導致長達數小時的對峙。

2025年5月7日，美國紐約，哥倫比亞大學（Columbia University）巴特勒圖書館（Butler Library）發生挺巴抗議活動。（Reuters）

特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前就指責哥倫比亞大學未能盡職保護猶太學生，並削減對該校超過4億美元的聯邦研究經費，該校承壓需阻止親巴抗議活動。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）7日晚在社交平台X發文稱：「我們正審查闖入哥倫比亞大學圖書館的非法侵入者和破壞者的簽證狀態。在我們偉大的國家，支持哈馬斯（Hamas）的暴徒不再受到歡迎。」