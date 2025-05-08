Elon Musk政治立場惹禍？X公布透明度報告 半年失1100萬歐盟用戶
撰文：劉耀洋
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法媒5月6日報道，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社交媒體X上月按歐盟要求公布的2025年第一季度透明度報告顯示，X在整個在歐盟範圍內流失近1100萬用戶。報道指，歐洲民眾對馬斯克政治立場的反感或是用戶大幅流失的主要原因。
法國《費加羅報》報道，X平台4月底按歐盟《數碼服務法案》（DSA）要求，披露其2024年10月1日到2025年3月31日在歐洲的營運情況。
報告顯示，法國是X在歐洲用戶數量最多的國家，季內約有1700萬人使用，德國則以約1560萬用戶緊隨其後。
報道將報告與上季對比後發現，X的平均月活躍用戶數從2024年4月1日至9月30日期間的1.05億，下降到去年10月1日至今年3月30日期間的9,480萬，同比降幅接近10%。
倘單以國家作比較，法國用戶的流失量最多，從2,000萬下跌至近1,750萬，降幅達15%；而盧森堡流失比例最高，從約23.2萬名用戶下降至約17.2萬，降幅近25%。
報道分析指，自馬斯克收購X以來，以「言論自由」為由大幅放鬆內容審查政策，有用戶認為該平台變得充斥仇恨言論而離開。
後來，馬斯克政治參與度日漸增加，更數度引起爭議，包括「納粹禮」爭議、支持德國極右另類選擇黨等，導致「出走潮」進一步增加。
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