繼Nvidia黃仁勳之後　AMD蘇姿丰稱中國AI市場是「巨大商機」

美國針對中國晶片市場一直有嚴格出口限制。美媒報道，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周二（5月6日）警告，錯過中國人工智能（AI）市場將是「巨大損失」。AMD行政總裁蘇姿丰周三也表示，中國仍是AI和半導體市場的「巨大機會」。



美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道引述黃仁勳指，中國AI市場規模可能在未來2到3年內達到約500億美元（約3885億港元）。蘇姿丰次日則說：「我們應該在基於國家安全的出口管制和確保盡可能廣泛應用我們的技術之間取得平衡。」

2025年4月30人，美國華盛頓，圖為黃仁勳在白宮面見特朗普（不在圖中）。（Reuters）

她補充說，美國應該以AI領域的領導先位和廣泛應用為首要目標，如此才能令美國真正處於有利地位。

AMD表示，對華晶片出口管制預計將於今年給公司造成15億美元（約117億港元）的損失。上個月，該公司表示，將MI308晶片運往中國和其他國家將產生高達8億美元（約62億港元）的成本。