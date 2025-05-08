烏克蘭國債佔GDP比重逼近100% 烏財長：未來30年不會償還
撰文：劉耀洋
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烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）5月7日表示，雖然該國的國債GDP佔比急增至近100%，但大部分債務都是向西方盟國以優惠條件借取，烏方未來30年內都不會償還，因此在短期內不成問題。
烏克蘭通訊社（Ukrainian News Agency）報道，烏克蘭國家債務和國家擔保債務總額4月初已達到1,717億美元（約1.3萬億港元）。
對此，馬爾琴科在受訪時表示，政府一直與國際貨幣基金組織（IMF）就債務可持續性保持溝通。他稱，烏克蘭的債務量在開戰前「很安全」，佔GDP比重為55%，但即便增長到近100%也未超出既定範圍，不會造成嚴重的債務問題。
他還指，某些夥伴債權國有時還會從該國的預算中撥款，抵付烏方所欠債務利息。
他補充指，烏克蘭當然有制定關於債務可持續性的參數，並以此不斷與國際貨幣基金組織（IMF）作相關討論，並強調債務可持續性原則上仍是烏克蘭未來規劃中會考慮的要素。
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