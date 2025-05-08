烏克蘭國債佔GDP比重逼近100%　烏財長：未來30年不會償還

烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）5月7日表示，雖然該國的國債GDP佔比急增至近100%，但大部分債務都是向西方盟國以優惠條件借取，烏方未來30年內都不會償還，因此在短期內不成問題。



烏克蘭通訊社（Ukrainian News Agency）報道，烏克蘭國家債務和國家擔保債務總額4月初已達到1,717億美元（約1.3萬億港元）。

對此，馬爾琴科在受訪時表示，政府一直與國際貨幣基金組織（IMF）就債務可持續性保持溝通。他稱，烏克蘭的債務量在開戰前「很安全」，佔GDP比重為55%，但即便增長到近100%也未超出既定範圍，不會造成嚴重的債務問題。

他還指，某些夥伴債權國有時還會從該國的預算中撥款，抵付烏方所欠債務利息。

2024年6月11日，烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）在德國柏林出席2024年烏克蘭復甦會議。（Getty）

他補充指，烏克蘭當然有制定關於債務可持續性的參數，並以此不斷與國際貨幣基金組織（IMF）作相關討論，並強調債務可持續性原則上仍是烏克蘭未來規劃中會考慮的要素。