習近平普京簽加強中俄關係聯合聲明　交換逾20雙邊合作文件

撰文：藺思含 成依華
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中國國家主席習近平訪問俄羅斯，據新華社報道，習近平5月8日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席簽字和合作文件交換儀式，簽署《進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。

中俄兩國元首共同見證中俄雙方交換20多份雙邊合作文件，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數碼經濟、檢疫、電影合作等領域。

中國國家主席習近平2025年5月8日在訪問俄羅斯期間與俄總統普京見面（Reuters）

新華社報道，習近平在與普京會談中表示，中俄雙方要堅持合作大方向，排除外部干擾，讓合作「穩」的基礎更堅實、「進」的動能更充足。

他談到要發揮兩國資源稟賦和產業體系互補優勢，拓展經貿、能源、農業、航空航天、人工智能等領域高質量互利合作；以共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接為平台，構建高標準互聯互通格局，又要充分釋放「中俄文化年」潛能，加強教育、電影、旅遊、體育、地方等合作。

2025年5月8日，習近平與普京在克里姆林宮舉行會談（Reuters）

習近平又指當前面對國際上的單邊主義逆流和強權霸淩行徑，中方將同俄方一道，肩負起作爲世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

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