習近平抵達俄羅斯將晤普京　學者：冀鞏固中俄合作共同制衡美國

中國國家主席習近平從5月7日起訪問俄羅斯，他當日在俄國報刊發表文章，強調中俄要共同抵制任何干擾破壞兩國友誼和互信的圖謀。受訪學者分析，習近平希望藉由這次訪問，鞏固中俄合作，以共同制衡美國。



美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）上任後強勢推動俄烏停火，甚至不惜要求烏克蘭放棄克里米亞，被解讀為有意藉此「聯俄制中」。

習近平7日應邀前往莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問，預計8日將與俄國總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談，隔天將出席衛國戰爭勝利80周年慶典。屆時，中國人民解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊也將參加閱兵式。

圖為2025年5月7日，中國國家主席習近平抵達俄羅斯莫斯科機場。（REUTERS）

出訪前夕，習近平在《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）發表署名文章回顧中俄在二戰時期「並肩作戰、相互支援」的歷史，強調當前人類再次站在團結與對抗、共贏與零和的十字路口，呼籲汲取二戰教訓，堅決反對霸權主義與強權政治。

文章更提出，應堅持正確二戰史觀、維護戰後國際秩序與聯合國權威，並指中俄作為二戰亞洲與歐洲主戰場的核心力量，在反法西斯戰爭中作出決定性貢獻，聯合國安全理事會常任理事國的地位是「歷史形成的，是用鮮血和生命換來的」。

文章並稱，國際形勢越是變亂交織，越要堅持和維護聯合國權威，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，持續推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平與普京2024年10月23日在俄羅斯喀山出席金磚峰會（REUTERS）

此外，文章特別以兩個段落論述台灣問題，主張《開羅宣言》、《波茨坦公告》及聯合國大會第2758號決議均確認中國對台主權，不容置疑、挑戰；並強調「無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」。

文章又說，中俄在核心利益上始終堅定互相支持，俄方多次重申恪守一個中國原則，反對任何形式的台獨，堅定支持中國政府和中國人民為實現國家統一採取的一切舉措。中方對此高度評價。

文章最後重申，中俄關係「不針對第三方，也不受制於任何第三方。雙方要共同抵制任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑，不為風高浪急所擾，以中俄戰略協作的確定性和堅韌性共同推動世界多極化進程，共同推動構建人類命運共同體。」

2023年5月24日，在北京人民大會堂前，俄羅斯國旗在歡迎俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）的儀式上飄揚。（Reuters）

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時分析，習近平這次訪俄並出席紅場閱兵，顯示在特朗普的衝擊下，中國希望中俄關係能夠不斷得到維護和發展。 「中國現在一定要加強鞏固中俄友好合作，這是中國制衡美國對中國戰略打壓的一個必要手段。」

台灣政治大學國際事務學院副院長魏百谷受訪時則認為，中美雙方近期圍繞聯大2758號決議詮釋權爭議不斷，不排除這次中俄領導人聯合聲明納入對中方論述的支持，藉此展現聯合國安理會兩大常任理事國的話語權。

2023年10月18日，俄羅斯總統普京訪華期間，出席在北京舉行的「一帶一路」論壇，並與中國國家主席習近平握手合照。（REUTERS）

關於習近平這次訪俄的行程，俄國總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）6日表示，普京和習近平將在8日舉行會談，先以小範圍內進行，隨後舉行擴大會議。會談期間將討論所有的經濟和能源問題，包括「西伯利亞力量二號」天然氣管道。

烏沙科夫透露，正式會談結束後，普京和習近平將向媒體發表聲明，並在之後舉行的茶敘期間探討兩國合作中最敏感、最核心的問題， 「包括烏克蘭問題、俄美關係，以及所有可以想到的問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

