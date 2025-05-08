習近平普京會談後見記者：中俄政治互信不斷鞏固　芝麻開花節節高

中國國家主席習近平在俄羅斯展開國事訪問，5月8日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮會談後共同會見記者。他談到俄羅斯是他作為中華人民共和國主席到訪最多的國家，又指中俄兩國政治互信不斷鞏固和加強，兩國合作「芝麻開花節節高」。



習近平指，這已經是他第11次到訪俄羅斯，他稱過去10年是國際形勢大動蕩大變革的10年，也是中俄關係大發展大跨越的10年，他與普京共同見證中俄兩國政治互信不斷鞏固和深化，見證兩國各領域合作「芝麻開花節節高」。

習近平與普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

他稱從第二次世界大戰期間克服艱難險阻互相輸送大量急需物資，到如今雙邊貿易額屢創新高，中俄互利合作的「高速列車」穿山越嶺、爬坡過坎，駛過極不平凡歷程，中俄雙方要繼續加深各領域務實合作。

他又指雙方要加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的協作，堅守真正的多邊主義，引領全球治理正確方向，推動普惠包容的經濟全球化。

習近平強調面對變亂交織的國際形勢，中俄兩國要堅定秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度。