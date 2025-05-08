習近平普京會談後見記者：中俄政治互信不斷鞏固　芝麻開花節節高

撰文：成依華
出版：更新：

中國國家主席習近平在俄羅斯展開國事訪問，5月8日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮會談後共同會見記者。他談到俄羅斯是他作為中華人民共和國主席到訪最多的國家，又指中俄兩國政治互信不斷鞏固和加強，兩國合作「芝麻開花節節高」。

習近平指，這已經是他第11次到訪俄羅斯，他稱過去10年是國際形勢大動蕩大變革的10年，也是中俄關係大發展大跨越的10年，他與普京共同見證中俄兩國政治互信不斷鞏固和深化，見證兩國各領域合作「芝麻開花節節高」。

習近平與普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

他稱從第二次世界大戰期間克服艱難險阻互相輸送大量急需物資，到如今雙邊貿易額屢創新高，中俄互利合作的「高速列車」穿山越嶺、爬坡過坎，駛過極不平凡歷程，中俄雙方要繼續加深各領域務實合作。

他又指雙方要加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的協作，堅守真正的多邊主義，引領全球治理正確方向，推動普惠包容的經濟全球化。

習近平強調面對變亂交織的國際形勢，中俄兩國要堅定秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度。

習近平普京簽加強中俄關係聯合聲明　交換逾20雙邊合作文件習近平會晤普京　稱堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益習近平抵達俄羅斯將晤普京　學者：冀鞏固中俄合作共同制衡美國
習近平
普京
中國外交
中俄關係
俄羅斯