大阪世博｜日本男子持1940年門票入場　這場世博會因侵華戰爭取消

2025年日本大阪世博會4月13日正式開幕，主辦方5月5日發布聲明，稱遊客可憑「紀元2600年記念日本萬國博覽會」門票換取大阪世博會門票。這場原定於1940年舉辦在東京的世博會，因為日本升級侵華戰爭，最終未能舉辦。近日有一名男性上班族憑一冊85年前的門票，成功兌換2張大阪世博會入場券。



《讀賣新聞》報道，東京世博會又名「幻之世博會」，原計劃為紀念神話中的首位日本天皇，神武天皇「登基2600周年」而舉辦，但因侵華戰爭日漸激烈而取消。

一名25歲的日本男性上班族，今年3月在二手交易平台Mercari（メルカリ）上以8000日圓購入一本可入場12次的1940世博會回數票。他聯繫了世博會主辦協會，獲贈兩張大阪世博會門票，舊門票也在登記下編號後還給了他。

這位來自東京杉並區的上班族說：「能用85年前的門票參觀世博會，真是一生難忘的回憶。」

大阪世博：2025年4月13日，民眾與世博吉祥物「脈脈」合照（Reuters）

這種門票並非首次被用來入場新世博會。據報道，1970大阪世博和2005愛知世博也曾有人憑此票獲得入場資格。