德總理默茨上任後首與特朗普通電話 雙方同意需迅速解決貿易爭端
撰文：劉耀洋
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德國政府發言人發聲明5月8日表示，總理默茨（Friedrich Merz）在上任後，首度與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行通話，雙方一致同意需要迅速解決貿易爭端。
路透社與法媒報道，發言人表示，特朗普在通話中祝賀默茨就任總理，而後者則作出保證，稱第二次世界大戰結束80年後，美國仍然是德國不可或缺的朋友和夥伴。
美國與歐洲目前因關稅、貿易問題而陷入緊張關係。歐盟8日宣布，如果雙方談判未有進展，將對美國產酒、魚、飛機、汽車和汽車零件、化學品、電氣設備、保健產品和機械等價950億歐元產品加徵關稅。
報道稱，特朗普與默茨這次通話，釋放出雙邊有意緩和貿易緊張局勢的訊號，或為即將重啟的美歐談判提供了政治支持。
另外，聲明提到，兩國領導人還談到俄烏戰爭等議題，並且同意密切交流，將宣布進行互訪，惟沒有透露具體日期。
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