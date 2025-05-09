德總理默茨上任後首與特朗普通電話　雙方同意需迅速解決貿易爭端

德國政府發言人發聲明5月8日表示，總理默茨（Friedrich Merz）在上任後，首度與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行通話，雙方一致同意需要迅速解決貿易爭端。



路透社與法媒報道，發言人表示，特朗普在通話中祝賀默茨就任總理，而後者則作出保證，稱第二次世界大戰結束80年後，美國仍然是德國不可或缺的朋友和夥伴。

圖為2025年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮發表講話。（Reuters）

美國與歐洲目前因關稅、貿易問題而陷入緊張關係。歐盟8日宣布，如果雙方談判未有進展，將對美國產酒、魚、飛機、汽車和汽車零件、化學品、電氣設備、保健產品和機械等價950億歐元產品加徵關稅。

報道稱，特朗普與默茨這次通話，釋放出雙邊有意緩和貿易緊張局勢的訊號，或為即將重啟的美歐談判提供了政治支持。

2025年3月8日，德國基民盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）在柏林與基督教社會聯盟（CSU）領導人、社會民主黨 (SPD) 聯合領導人會談後發表講話。

另外，聲明提到，兩國領導人還談到俄烏戰爭等議題，並且同意密切交流，將宣布進行互訪，惟沒有透露具體日期。