教宗良十四世 | 中國天主教「一會一團」向新任教宗致賀電

梵蒂岡5月8日（周四）選出新教宗，由在美國出生的普瑞弗斯特（Robert Prevost）接替上月離世的方濟各（Pope Francis），成為第267任教宗，亦是梵蒂岡首位來自美國的教宗，他選擇以「良十四世」（Pope Leo XIV）為名號。新華社報道，中國天主教「一會一團」5月9日向新任教宗致賀電，對其當選表示祝賀。



中國外交部同日亦表示，希望推動中梵關係不斷改善，並以建設性精神與中方對話。

另外，與梵蒂岡有邦交關係的台灣，領袖賴清德也已指示駐教廷大使館轉致賀電，期盼與教廷繼續攜手合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛及人性尊嚴。

2025年5月8日，新當選的教宗良十四世（Pope Leo XIV）、美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost，中）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台上向民眾發表講話。（Reuters）

綜合英國媒體報道，普瑞弗斯特被視為溫和派，同事們普遍認為他是一位冷靜和踏實的領導人，能夠調解不同派系之間的矛盾，並與前任教宗擁有密切的關係。

有意大利學者認為，美國總統（Donald Trump，又譯川普）的一些政見或者驅使天主教樞機們將選票投給普瑞弗斯特，因其過往曾有批評特朗普及其副手萬斯（JD Vance）政策的先例。