Nvidia據報擬7月前為中國推出降級版H20晶片

美國對晶片製造商英偉達（Nvidia，又譯輝達）的H20人工智能（AI）晶片實施出口限制後，英偉達據報計劃在未來兩個月內，為中國市場推出降級版H20。



路透社引述知情人士報道，英偉達已通知雲計算主要提供商等主要中國客戶，公司計劃7月推出修改版H20晶片。

2025年1月27日，圖為美國科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達）和中國人工智能公司深度求索（Deepseek）的企業標誌。（Reuters）

路透社報道，H20曾是英偉達獲准在中國銷售的最強AI晶片，但在美國官員上個月告知英偉達，產品需要出口許可證後，這款晶片實際上已被禁止進入中國市場。

英偉達已制定新的技術門檻，用於為修改版晶片設計開發提供指導。知情人士稱，與原版H20相比，這些規格將使性能顯著降級，其中包括內存容量大幅降低。

知情人士也說，下游客戶可能會修改模塊配置，以調整晶片性能水平。

NVIDIA的晶片技術廣泛應用在人工智能領域，佔據市場主導地位。（路透社）

英偉達拒絕置評。美國商務部尚未回應路透社的置評請求。

截至1月26日的財年，中國市場為英偉達帶來了170億美元（約1322億港元）的收入，佔公司總銷售額的13%。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

