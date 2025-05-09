Nvidia據報擬7月前為中國推出降級版H20晶片
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國對晶片製造商英偉達（Nvidia，又譯輝達）的H20人工智能（AI）晶片實施出口限制後，英偉達據報計劃在未來兩個月內，為中國市場推出降級版H20。
路透社引述知情人士報道，英偉達已通知雲計算主要提供商等主要中國客戶，公司計劃7月推出修改版H20晶片。
路透社報道，H20曾是英偉達獲准在中國銷售的最強AI晶片，但在美國官員上個月告知英偉達，產品需要出口許可證後，這款晶片實際上已被禁止進入中國市場。
英偉達已制定新的技術門檻，用於為修改版晶片設計開發提供指導。知情人士稱，與原版H20相比，這些規格將使性能顯著降級，其中包括內存容量大幅降低。
知情人士也說，下游客戶可能會修改模塊配置，以調整晶片性能水平。
英偉達拒絕置評。美國商務部尚未回應路透社的置評請求。
截至1月26日的財年，中國市場為英偉達帶來了170億美元（約1322億港元）的收入，佔公司總銷售額的13%。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
繼Nvidia黃仁勳之後 AMD蘇姿丰稱中國AI市場是「巨大商機」Nvidia正研發「中國特供版」晶片 應對特朗普政府新出口禁令Nvidia憂限制對華出口反為其患 若DeepSeek適應中國晶片更具優勢華為開發全新AI晶片 爭取匹敵Nvidia產品