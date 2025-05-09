俄羅斯衛國勝利日閱兵　普京習近平出席　多國領袖向烈士墓獻花

俄羅斯5月9日在紅場舉行衛國戰爭勝利80周年的閱兵儀式，中國國家主席習近平與多國領導人抵達克里姆林宮，參加閱兵儀式。儀式結束後，到訪俄羅斯的多國領導人共同向無名烈士墓獻花。



俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在致辭時稱，真理與正義站在俄羅斯一方，又指徹底粉碎納粹主義是多國共同努力的結果，俄羅斯高度讚賞盟友所作的貢獻。他呼籲俄羅斯人向老兵及其保衛家園的決心看齊。

由片段可見，習近平坐在普京旁邊，兩人並不時交談。

中國國家主席習近平出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閱兵儀式，與普京一起坐在看台上（Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS）

閱兵儀式在香港時間9日下午3時舉行，俄衛網報道，這場閱兵儀式會包括俄羅斯聯邦國旗升旗儀式、為犧牲英雄默哀一分鐘，以及傳統的徒步方陣檢閱、軍事裝備展示和空中飛行表演。

在閱兵儀式期間，包括中國人民解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊在內的來自13個國家的儀仗隊將沿紅場列隊行進。路透社的報道提到，普京與朝鮮士兵會面。

閱兵結束後，各國領導人共同在亞歷山大花園向無名烈士墓獻花。普京之後會在克里姆林宮正式接待外國領導人和貴賓。

中國國家主席習近平（左）2025年5月9日出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閱兵儀式（影片截圖）

俄羅斯5月9日在紅場舉行衛國戰爭勝利80周年閱兵儀式（Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS）

習近平5月7日至10日對俄羅斯展開國事訪問，並出席這場在莫斯科舉行的閱兵儀式。

俄羅斯2025年5月9日舉行慶祝衛國戰爭勝利日活動（Reuters）

俄羅斯2025年5月9日舉行慶祝衛國戰爭勝利日活動（Reuters）

其他出席的外國領導人也包括越共中央總書記蘇林、白羅斯總統盧卡申科、巴西總統盧拉、塞爾維亞總統武契奇、哈薩克總統托卡耶夫、斯洛伐克總理菲佐等。

俄羅斯舉行衛國勝利日閱兵，總統普京（右）接待巴西總統盧拉（左）（Reuters）

在前一天的5月8日上午，習近平同普京在莫斯科克里姆林宮會談，兩人並簽署進一步加強中俄關係的聯合聲明。