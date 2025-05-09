關稅戰｜中美為何選在瑞士會談？　專家談2大原因

中美雙邊會談5月10日在瑞士登場，中國副總理何立峰將與美國財長貝森特（Scott Bessent）會談，日媒引述專家指出，選址在瑞士是出於中立環境和避免外界過度解讀兩個原因，能讓兩國都有面子。



《日經亞洲》5月7日報道，華盛頓和北京都選擇將瑞士會談描繪成其他會議的附屬活動。美國財政部表示，貝森特將會見瑞士聯邦總統卡琳‧凱勒-蘇特（Karin Keller-Sutter），並跟進他們最近在華盛頓的討論。另一方面，瑞士只是何立峰出訪歐洲多國的其中一站，是中國國家主席習近平近期與歐洲通話的延續。

2025年1月11日，中國北京，圖為何立峰在第11屆中英金融峰會上發表講話。（Getty）

亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心（CCA）經濟研究員李其表示，本次中美會談是一次「微小但意味深長的舉動」：「儘管沒有人期待發生戲劇性突破，但願意坐下來談，尤其是兩國高層，這一點很重要。」

她表示選址瑞士有兩個原因。首先，中立的環境可以讓雙方避免在對方的地盤上進行談判的印象。第二，何立峰見貝森特是出訪歐洲多國的延伸。

圖為2025年5月6日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出席眾議院委員會的聽證會。（Reuters）

她接着說：「它降低了（外界）預期，使得會晤看上去不再像兩國之一做出了讓步，並為雙方提供了一種既能保全面子又能暢快溝通的方式。」