中美瑞士會談明登場　誰主動提接觸？美財長「口啞啞」回應｜有片

中美雙邊會談將於5月10日在瑞士登場，但雙方在誰先主動向對方聯繫依舊各執一詞。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）6日受訪時被問及此事時，顯得不知所措，並含糊稱中美接觸並沒有所謂的「首次通話」（First call）。



貝森特6日在霍士新聞（Fox News）的節目上談到瑞士會談的細節，並重申美國對華加徵的145%關稅，已等同於貿易禁運，措施不可持續。

貝森特強調，美國希望尋求公平貿易，而不是與中國經濟脫鉤。節目主持人其段追問是中美哪方主動向對方接觸時，前者「口啞啞」地回應：「那個……（我們）有很多通話……沒有所謂的首次通話，而是隨時間推移，雙方有過很多次接觸。」

貝森特與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）將於明日與中國國務院副總理何立峰等人在瑞士展開會談。路透社稱，預料雙方就降低關稅展開一系列協商。