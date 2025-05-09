印巴局勢：印度指巴基斯坦無人機施襲　印板球聯賽停賽一週

印度與巴基斯坦的衝突仍然持續，印度軍方5月9日表示，巴基斯坦8日至9日使用土耳其製無人機發動攻擊，且利用商業航班作為盾牌。受兩國衝突升級影響，印度板球委員會5月9日表示已暫停印度板球超級聯賽 (IPL) ，停賽將從9日起持續一周。



路透社引述消息人士稱，因董事會認為在衝突期間舉行賽事不合適，且擔心球員自身安全，因此宣布停賽。

2025年5月7日，欽奈超級國王隊（Chennai Super Kings）與加爾各答騎士團（Kolkata Knight Riders）球員在賽後握手。（Reuters）

IPL在社交平台X發文表示：「IPL 理事會在充分諮詢所有利益相關者的意見後，做出這項決定，大部分的加盟商都轉達了球員的擔憂，以及廣播商、贊助商和球迷的意見。」

此次停賽對於擁有該比賽轉播權的Reliance-Disney合資企業，以及已投入數百萬美元廣告費的多家公司來說是一個打擊。消息人士稱，停賽意味着印度板球委員會和球隊特許經營商將損失一些比賽日收入。