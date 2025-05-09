關稅戰｜中美談判前夕　中國官媒談中方同意接觸的3個考慮

在中美高官5月10日於瑞士談判前夕，中國官媒、央視旗下新媒體「玉淵潭天」5月9日發文，解讀中方同意接觸美方的3個考慮，包括「全球期待」、「中方利益」與「美國業界和消費者呼籲」。



中國外交部5月7日時已指，在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方接觸。

「玉淵潭天」9日在微博發文稱，在「全球期待」上，中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有着重要影響，美國政府的「關稅大棒」揮向全球，不僅擾亂了市場的正常運作，也加劇全球供應鏈的不穩定，當有人破壞全球多邊貿易體制，就必須有人共同站出來捍衛全球多邊貿易體制。

圖為2025年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮發表講話。（Reuters）

文章指世界在等待中國的聲音，幾天前，中方釋放考慮與美方接觸的信號，亞洲主要股市聞聲上漲，新加坡、香港、東京、首爾都相應收升，至中方同意和美方接觸的消息傳出之後，市場的反應也很迅速，深滬、首爾與多數東南亞股市明顯揚升。

在第2個考慮「中方利益」上，文章指中方始終希望能夠通過平等對話的方式解決爭端，反制措施不過是美國極限施壓下維護自身利益合理合法的舉措。

「玉淵潭天」稱，美方意識到中國的堅決態度，只能開始想辦法通過多種渠道主動向中方傳遞訊息，希望就關稅等問題與中方談起來，中方的這點考慮說得很清楚，即中國利益不容侵犯，是中方同意談的基礎，談和打的主動權，仍然在中方手中。

圖為2023年6月12日，鏡頭下美國白宮全景。（Reuters）

至於第3個考慮，即美國業界和消費者呼籲，文章引述復旦大學美國研究中心副主任宋國友指，美國業界和消費者的聲音才是美國國內最真實的聲音，自中美關稅對峙發生以來，美國業界和消費者都受到極大衝擊，據外媒分析，在2025年第一季度財報季的前兩周，全球約有40家公司撤回或下調今年業績預期。

文章稱，中方考慮美國業界和消費者的呼籲是體現中方一貫立場，中美關係基礎在民間，希望在人民，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟發展。