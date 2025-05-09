經此一戰，印巴局勢將加速升級為中美對決的前沿

近日印巴爆發激烈交火，巴基斯坦擊落六架印度戰機，這個六比零的戰績讓巴基斯坦瞬間衝上了國際輿論的風口浪尖。巴基斯坦背後的中國軍工實力成為各方關注的焦點。但在分析人士看來，中國遠未到可以歡呼勝利的時刻。

印度顏面盡失，可能的連鎖反應是印度將加速向美國靠攏。這對中國未必是好消息。

據報道，印度損失的六架戰機包括三架法國「陣風」，一架俄羅斯蘇-30MKI和一架米格-29，以及一架以色列「蒼鷺」無人機。陣風戰機已經是法國先進戰機，此番失利之後，印度很難再大幅度採購法國貨。

俄羅斯方面，其性能遠高於蘇-30MKI和米格-29的第五代戰機是蘇-57戰鬥機，這是俄羅斯空天軍裝備的第一款隱身戰機。當前中俄關系正處於蜜月期，印度不可能獲得俄羅斯的支持。未來印度目光將不得不轉向美國。

美國單極霸權已經衰落，但美國仍然是當今世界的強國，其軍事經濟科技實力仍然領先大多數國家。早在上個世紀，美國在戰鬥機領域就已領先世界大部分國家，特別是F-22的問世，使其成為世界上第一個擁有五代機的國家。幾年後，美國又推出了新的五代機F-35，其性能和技術在當時無與倫比。

巴基斯坦空軍疑以中國製殲-10CE擊落5架印度軍機的消息在微博上瘋傳。（微博影片截圖）

過去印度之所以沒有大規模列裝美國戰機，是因為印度同俄羅斯的軍事合作程度較高，且美國戰機價格昂貴，美國往往會在合作中增加附加條件。印度在尚有俄羅斯法國等軍購可選的情況下沒有同意美國的要求。而現在，印巴空戰失利之後的印度，可能不得不選擇向美國靠攏。

印度的目標從來都不只是巴基斯坦，中國才是印度的心腹大患。1962年邊境戰爭後中國就是印度防禦的重點。巴基斯坦此次列裝的殲-10戰鬥機展現非凡實力，而中國的戰鬥機經過了殲-10、殲-20等幾代發展，目前的殲-35已經完成首飛。其性能是否可以媲美同美國最先進的F-35戰鬥機未可知，但中國戰機研發能力連番升級不容小覷。

此次失利後，印度必然尋求更強大的制衡能力。中國真正的重磅挑戰是美國打壓，印度作為中國的鄰國，是需要團結的對象。將印度按在地上摩擦，並不是中國的目的。印度短時間內很難接受中國崛起，若向美國靠攏，勢必增加中國應對美國挑戰的壓力。

按照常規，巴基斯坦出手鎮住了場子，中國就無需出招了。而現實是，經此一戰，印巴局勢恐將加速升級為中美對決的前沿。