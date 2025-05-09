中美貿易談判前的三件事足以令特朗普撓頭

目前，中美貿易談判代表團都已經到了瑞士，5月9-12日的貿易談判即將開啟。這本是令世界最為關注的大事，也是特朗普（Donald Trump）終於盼來的頭等大事。可談判還沒有開始，卻在24小時內發生了三件大事，夠特朗普煩上一陣了。

一是印巴5月7日凌晨突發嚴重的交火事件。

二是5月8日歐盟對美國的關稅反制措施出台。

三是5月8日中俄在俄發表聯合聲明。



印巴之間的此次交火事件，表面看與美國並無直接關聯，然而其產生的影響，會讓美國陷入了一種難以言說的困境。原因在於，主動對巴基斯坦發起有計劃攻擊的印軍，在這場衝突中遭遇了出人意料的重創，吃了大虧。儘管印巴衝突未必是美國在背後暗中策劃，但不可忽視的是，印度在向巴基斯坦發起攻擊之前，曾向美國通報了軍情。而美國在此之前，卻先行對巴基斯坦下了「禁飛令」，禁止巴方使用從美國購買的F - 16戰機。這一舉措，無疑是在變相地鼓勵印軍動手。

2024年7月22日，在2架F-16從美國飛抵斯洛伐克進行移交儀式當天，1架F-16戰機降落。（REUTERS）

美國這一看似精明的算計，卻帶來了意想不到的結果。由於F - 16戰機被禁飛，巴基斯坦軍隊只能啟用中國製造的軍機投入戰鬥。正所謂「塞翁失馬，焉知非福」，中國製造的軍機在這場衝突中大放異彩，以卓越的性能完爆了印軍自詡為先進的戰機。

這一下可就真的不得了了。都說中國武器裝備沒有經過實戰的檢驗應當是「浪得虛名」，可這一次衝突中，卻打成了許多的「第一次」。中國戰機和導彈第一次實戰，世界軍事史上第一次遠程導彈擊落對手戰機，世界史上第一次在對手境內擊落敵機。最關鍵的是，中國的作戰體系第一次在戰鬥中發威，一下就讓世界見證了中國的軍事打擊能力的強大。

儘管印度軍隊並未裝備美製戰機，但在這場體系對抗中，中國所展現出的作戰能力，讓美軍都深感震撼。更何況，殲-10戰機雖性能優良，但在中國軍隊的戰機序列中，不能算是最頂尖的存在。然而，它卻能在實戰中完爆法國的陣風、幻影戰機以及俄製的蘇-30戰機，由此不難想象，中國更為先進的戰機將擁有何等實力。

2025年5月7日，克什米爾地區以南，圖為一個戰機的金屬殘骸被棄置在地上。（Reuters）

還有一個關鍵因素不容忽視。印軍戰機在數百里之外剛剛起飛，就已被中國製造的預警系統精準發現並鎖定蹤跡。這一強大的預警能力，為巴軍制定作戰策略、出奇制勝提供了重要保障。值得一提的是，在印度發起攻擊之前，並未向中方通報相關情況。但中方卻提前向巴方提供了準確的情報訊息和先進的裝備支持，不僅幫助巴方構築了堅固的防線，還賦予了其強大的攻擊能力。

此次印巴交火，無疑是中國軍事裝備和綜合訊息指揮系統能力的一次有力展示。這場衝突給全世界留下了極為深刻的印象，讓各國重新審視中國的軍事實力。

相信從此以後，美軍再想前來自由航行的時候就更得小心翼翼了。軍事威懾、訛詐才是美國最重要的也是終極的手段。

2025年5月7日，一名巴基斯坦陸軍士兵站在Bilal清真寺前，該清真寺在巴控克什米爾首府穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）遭到印度空襲後遭到破壞。（Reuters）

更為重要的是，區域內國家在與中國的合作問題上，將會少了一份擔憂。以往，必須要擔心美國會動不動就前來威脅。軍事威懾、訛詐是美國最重要的也是終極的手段。如今，中國的軍事實力美國更需要再三掂量了。失去了這一重要的手段，美國的霸權也就嚴重縮水了，美國的霸權戰略也就出現了一個大漏洞。

第二件大事，就是歐盟明確了對美國的關稅反制措施。這一措施的出台時機是相當敏感，也就是在中美重啟貿易談判的前夜。歐盟委員會當日在一份公告中稱，如果正在進行的歐美貿易談判無果而終，美國加徵的關稅未能撤銷，歐盟將對總值950億歐元的美國輸歐產品加徵報復性關稅。

這顯然是在增加與美國談判的籌碼，也是在逼特朗普關稅戰撤退，這肯定與中方近來強頂硬剛有直接的關係，也是與中歐近來的一系列互動有直接的關係。前一日中方才同歐洲理事會主席科斯塔(Antonio Costa)、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）互致賀電，熱烈慶祝中國和歐盟建交50周年。

2025年3月19日，比利時布魯塞爾，歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，右）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同出席歐洲雇主協會、工會聯盟和工業機構之間會議。（Reuters）

歐洲領導人強調：歐盟和中國建立起廣泛聯繫，成為彼此最重要的貿易伙伴，歐盟願同中國一道，共同應對氣候變化等全球性挑戰，維護多邊主義和穩定的國際秩序。中國與歐盟是美國之外的兩個最大的經濟體，如果此時與美國進行關稅報復，相信美國會更加承受不起。

有意思的是，不管是中國駐美大使館還是商務部就中美此輪談判表態都一致的強調，（美方）拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題，這是前提。（如果）說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場，犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）日前稱，歐盟不會迫着跟美國簽訂不公平的貿易協議。（Reuters）

其實，這其中「（更不會）犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議」這句話最具重大意義。這一次中國是在替全世界說話，表現了一個負責任世界大國的擔當，也是在給相關國家吃一顆定心丸。中國警告他國不得以犧牲中國利益向美國納「投名狀」，同時自己也不會犧牲他國利益與美國做交換。

歐盟如今這一不妥協的原則立場，也會對相關國家產生重要的啟示作用。也或許，歐盟正是看到了日前東盟與中日韓發表的聯合聲明才痛下決心。總之，這又增加了特朗普關稅戰的難度，甚至是獲勝無望了。

第三件大事就是中俄友好會晤和發表的共同聲明。從聲明來看，核心的主旨，一是合作，二是反霸，三是維護世界秩序穩定和公平正義。在涉及亞太地區局勢的時候，公開點名美國「作妖」。一句話，就是針對美國霸權。在建立多極世界格局和美國單極霸權的鬥爭中，中俄親密合作，這會極大增加美國的難度。而如果推動烏克蘭停戰失敗，美國在國際上霸權威信將嚴重的受損，這就意味着拜登拱火的這場戰爭的嚴重失敗。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

正因為這三件大事的發生，也證明了美國已經確實失去了控制世界的能力。強推「美國第一」或「優先戰略」無望不說，還進一步嚴重撕裂西方聯盟的關係。而美國內部的撕裂也在加劇。目前的特朗普可以說真的是騎虎難下。但說回中美貿易談判，中美問題已經是結構性問題，在這個大背景下，貿易戰就會反反覆覆，對於這次的中美貿易談判也無需過高期待，這一次談判最終的結果恐怕就是雙方承諾保持克制不使關稅戰升級。