英媒：印度擬大幅削減對美關稅差距　力爭下個達成貿易協議

消息人士稱，印度提出將與美國關稅差距（tariff gap）削減三分之二，以換取美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）降低對印度開徵的「對等關稅」。



兩名消息人士5月9日（周五）向路透社透露，印度提出將與美國的關稅差距，從目前的近13%削減到4%以下。這意味着兩國之間的平均關稅差距減少將近9%。

這是印度為降低貿易壁壘所採取的最徹底改變之一。

美國是印度最大的貿易夥伴，2024年雙邊貿易額約為1290億美元（約10033.6億港元）；印度目前對美國的貿易順差（trade surplus）為457億美元（約3554.54億港元）。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布向全球多個貿易夥伴開徵「對等關稅」，其中印度的稅率為26%。（X@PawlowskiMario）

華盛頓4月9日宣布，暫緩對全球貿易夥伴實施「對等關稅」90天，這個緩衝期將於7月9日屆滿。美國計劃對印度徵收26%的「對等關稅」，但在這一稅率正式實施之前，印度和許多其他國家暫時只需繳付10%的基礎關稅。

特朗普政府試圖借關稅措施與各國政府就貿易協定展開談判。華府8日（周四）宣布與英國達成首個突破性的協議，這可能成為美國與其他貿易夥伴談判的範本。

一名印度官員表明，在英國之後，接下來兩個有望最終與美國達成協議的國家是印度和日本。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在舉行的聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

印度提議縮小關稅差距的具體細節，以及向美國提出的具體要求，此前未被報道。一名印度官員透露，新德里代表團可能在本月晚些時候訪美，推進談判；印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）可能隨行，但行程尚未敲定。