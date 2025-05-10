瑞士財長晤美國財長：雙方同意加快談判　冀成為下個達成協議國家

英國媒體5月9日報道，瑞士總統及財長祖特爾（Karin Keller-Sutter）同日表示，瑞士和美國已同意加快貿易談判，期望能夠盡快達成貿易協議。



據路透社報道，瑞士正積極尋求迅速達成貿易協議以降低關稅的國家之一，祖特爾表示，經過「正面」的討論，瑞士已走在了前面。

祖特爾9日與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及首席貿易談判代表格里爾（Jamieson Greer）在日內瓦會晤後向記者表示：「我們雙方今天都承諾將加快這一進程。」

祖特爾補充道：「雙方都決心迅速找到解決方案。今天這一點顯而易見，也體現了包括美方在內的明確承諾。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月初發動的關稅戰對瑞士打擊尤其嚴重；特朗普提出對瑞士徵收31%的「對等關稅」，這個數字遠遠關於對歐盟（20%）和英國（10%）徵收的關稅稅率。這項決定令瑞士官員感到震驚，他們稱這項決定令人費解且適得其反。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布向全球多個貿易夥伴開徵「對等關稅」，其中瑞士的稅率為31%。（X@PawlowskiMario）

報道指，美國是瑞士最大的出口市場。

報道同時提及，特朗普與英國首相施紀賢（Keir Starmer，施凱爾或斯塔默）8日宣布雙方達成貿易協議，該協議保留特朗普提出的10%基礎關稅，適度擴大兩國農產品相互的准入，並將美國對英國汽車出口徵收的關稅從27.5%將到10%。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent，左）與瑞士總統及財長祖特爾（Karin Keller-Sutter，右）舉行會晤時握手。（Reuters）

祖特爾強調：「美方非常明確地表示，他們希望加快與瑞士的進程。他們無法保證我們會排在第二位（緊隨英國之後），但我們確實會成為目前美方快速處理的國家之一。」