丹麥首相晤格陵蘭新總理促團結　稱「強大力量」圖對國家不利

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）於4月27日與格陵蘭新任自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）會面，稱當「強大力量」意圖對國家不利時，國家內部必須保持團結，共同應對複雜的國際局面。她又表示，一直願意與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面和協商。



圖為2025年4月27日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根與格陵蘭新任自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）會面。（Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS）

新總理稱格陵蘭永不出售 斥美言論欠尊重

弗雷澤里克森與尼爾森在首都哥本哈根會面後，共同會見記者。尼爾森重申，美國近期關於格陵蘭的言論「缺乏尊重」，格陵蘭永遠不會成為任何人可以購買的資產。他又稱，格陵蘭準備好與美國加強發展關係，但希望獲得尊重。

弗雷澤里克森表示，對尼爾森的說法「完全同意」，丹麥準備向格陵蘭增加經濟支持，並加強該地區的防禦。

圖為2025年4月27日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根與格陵蘭新任自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）會面。（Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS）

丹麥國王28日訪格陵蘭

另據丹麥王室消息，丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X，又譯弗雷德里克或佛瑞德里克）將於28日訪問格陵蘭，期間將會見自治政府成員及民眾代表，進一步展現團結。

格陵蘭屬丹麥的自治領地，特朗普多次揚言要得到格陵蘭的控制權，並揚言不排除動用武力的可能性。