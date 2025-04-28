丹麥首相晤格陵蘭新總理促團結 稱「強大力量」圖對國家不利
撰文：蕭通
出版：更新：
丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）於4月27日與格陵蘭新任自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）會面，稱當「強大力量」意圖對國家不利時，國家內部必須保持團結，共同應對複雜的國際局面。她又表示，一直願意與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面和協商。
新總理稱格陵蘭永不出售 斥美言論欠尊重
弗雷澤里克森與尼爾森在首都哥本哈根會面後，共同會見記者。尼爾森重申，美國近期關於格陵蘭的言論「缺乏尊重」，格陵蘭永遠不會成為任何人可以購買的資產。他又稱，格陵蘭準備好與美國加強發展關係，但希望獲得尊重。
弗雷澤里克森表示，對尼爾森的說法「完全同意」，丹麥準備向格陵蘭增加經濟支持，並加強該地區的防禦。
丹麥國王28日訪格陵蘭
另據丹麥王室消息，丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X，又譯弗雷德里克或佛瑞德里克）將於28日訪問格陵蘭，期間將會見自治政府成員及民眾代表，進一步展現團結。
格陵蘭屬丹麥的自治領地，特朗普多次揚言要得到格陵蘭的控制權，並揚言不排除動用武力的可能性。
格陵蘭美軍基地指揮官遭解除職務 美媒：因發內部電郵與萬斯割蓆魯比奧晤丹麥外長 美方聲明未提格陵蘭：重申兩國關係牢固丹麥首相：格陵蘭屬於格陵蘭人 美國不可以接管當地美媒：白宮正研究接管格陵蘭成本 「我們會給比丹麥更多的錢」英媒：美國及丹麥擬舉行高級別會談 特朗普再上任後首次