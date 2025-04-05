魯比奧：美國尊重格陵蘭自決權 惟不會讓後者依賴中國
撰文：聯合早報
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美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）4月4日表示，美國尊重丹麥自治領地格陵蘭居民的自決權，但不會允許後者依賴中國。
法媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次表示，出於國家安全考量，他希望接管格陵蘭，相關言論引發丹麥的強烈不滿。而丹麥是美國長期盟友，也是北約成員國。
魯比奧4日在布魯塞爾參加北約外長會議後說：「丹麥應關注格陵蘭人不願留在丹麥的意願。我們不會允許中國介入，向他們提供大量資金，從而使他們依賴中國。」
報道引述民調指，格陵蘭5.7萬名居民中，多數人希望脫離丹麥實現獨立，但卻不希望成為美國的一部份。
魯比奧還指出，美國副總統萬斯（JD Vance）上週訪問格陵蘭時已明確表示，美國將尊重格陵蘭人的自決權，但他也指責丹麥未能做好保護格陵蘭的工作，對當地的安全、防務等投資不足，希望格陵蘭改而選擇美國並受後者保護。
此外，魯比奧在北約會議期間也與丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）會面，並重申兩國之間「牢固」的關係。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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